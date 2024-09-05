https://ria.ru/20240905/gruziya-1970659792.html

Грузия должна избавиться от партии Саакашвили, заявил премьер

Грузия должна избавиться от партии Саакашвили, заявил премьер - РИА Новости, 05.09.2024

Грузия должна избавиться от партии Саакашвили, заявил премьер

Грузия должна избавиться от оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" так же, как это сделали в Германии после 1945... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:50

2024-09-05T00:50

2024-09-05T00:50

в мире

грузия

германия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Грузия должна избавиться от оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" так же, как это сделали в Германии после 1945 года с представителями партии Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "То, что "Нацдвижение" преодолеет барьер, это конечно горе, но если бы в Германии осталась бы партия Гитлера после 1945 года, они бы тоже набрали 15-20%… в итоге, как немцы избавились в свое время от этого несчастья, очень легко и строго, так же и мы должны избавить Грузию от этого несчастья, коллективного "Нацдвижения", - заявил премьер в эфире телекомпании "Имеди". Ранее в правящей партии Грузии неоднократно сообщали, что в случае получения конституционного большинства по итогам осенних парламентских выборов партия "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили будет объявлена неконституционной, а парламентариям будут аннулированы депутатские мандаты. Премьер Кобахидзе сообщил, что в партию "Единое национальное движение" также косвенно входят другие оппозиционные партии. В конце июля заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если Зурабишвили помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.

https://ria.ru/20240730/front-1962977299.html

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в мире, грузия, германия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение