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Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 05.09.2024
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00:12 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657784.html
Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии
Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 05.09.2024
Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии
Оппозиционные партии прибегнут к провокациям и попытаются "радикализировать" ситуацию до и после запланированных 26 октября парламентских выборов, считает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:12
2024-09-05T00:12
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии прибегнут к провокациям и попытаются "радикализировать" ситуацию до и после запланированных 26 октября парламентских выборов, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "В условиях, когда у радикальной оппозиции нет надежды на победу на выборах, они будут направлены на разработку провокационных планов. Государство и правоохранительные органы стоят на высоте, мы никому не позволим устроить беспорядки в стране", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди." По его словам, оппозиционеры "попытаются радикализировать предвыборную среду и ситуацию после выборов". "Это всегда было их повесткой дня, и поэтому у нас нет иных ожиданий. В связи с тем, что эти выборы являются еще более важными, чем предыдущие, они мотивированы радикализировать выборы сильнее", - заявил Кобахидзе. Радикальная оппозиция, коллективное "национальное движение" могут придумать любую провокацию", добавил он.
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657365.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция попытается радикализировать выборы

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии прибегнут к провокациям и попытаются "радикализировать" ситуацию до и после запланированных 26 октября парламентских выборов, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"В условиях, когда у радикальной оппозиции нет надежды на победу на выборах, они будут направлены на разработку провокационных планов. Государство и правоохранительные органы стоят на высоте, мы никому не позволим устроить беспорядки в стране", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди."
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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По его словам, оппозиционеры "попытаются радикализировать предвыборную среду и ситуацию после выборов".
"Это всегда было их повесткой дня, и поэтому у нас нет иных ожиданий. В связи с тем, что эти выборы являются еще более важными, чем предыдущие, они мотивированы радикализировать выборы сильнее", - заявил Кобахидзе.
Радикальная оппозиция, коллективное "национальное движение" могут придумать любую провокацию", добавил он.
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