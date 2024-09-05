https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657784.html

Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии

Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 05.09.2024

Оппозиция прибегнет к провокациям, заявил премьер Грузии

Оппозиционные партии прибегнут к провокациям и попытаются "радикализировать" ситуацию до и после запланированных 26 октября парламентских выборов, считает... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:12

2024-09-05T00:12

2024-09-05T00:12

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии прибегнут к провокациям и попытаются "радикализировать" ситуацию до и после запланированных 26 октября парламентских выборов, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "В условиях, когда у радикальной оппозиции нет надежды на победу на выборах, они будут направлены на разработку провокационных планов. Государство и правоохранительные органы стоят на высоте, мы никому не позволим устроить беспорядки в стране", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди." По его словам, оппозиционеры "попытаются радикализировать предвыборную среду и ситуацию после выборов". "Это всегда было их повесткой дня, и поэтому у нас нет иных ожиданий. В связи с тем, что эти выборы являются еще более важными, чем предыдущие, они мотивированы радикализировать выборы сильнее", - заявил Кобахидзе. Радикальная оппозиция, коллективное "национальное движение" могут придумать любую провокацию", добавил он.

https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657365.html

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грузия

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе