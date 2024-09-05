https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657365.html

Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными

Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что президент Саломе Зурабишвили гарантированно объявит итоги запланированных на 26 октября парламентских... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:06

2024-09-05T00:06

2024-09-05T00:06

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что президент Саломе Зурабишвили гарантированно объявит итоги запланированных на 26 октября парламентских выборов нелегитимными. "Это является гарантированным сценарием", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди", отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли, что президент объявит нелегитимность выборов. Премьер добавил, что "это будет последним заданием" со стороны оппозиции. "Никакого личного авторитета, ни политического, ни избирательной легитимации у нее не осталось… ни один ее шаг не имеет ценности", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240904/gruziya-1970555123.html

https://ria.ru/20240904/premer-1970464153.html

грузия

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили