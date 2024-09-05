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Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными - РИА Новости, 05.09.2024
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00:06 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gruziya-1970657365.html
Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными
Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что президент Саломе Зурабишвили гарантированно объявит итоги запланированных на 26 октября парламентских... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:06
2024-09-05T00:06
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что президент Саломе Зурабишвили гарантированно объявит итоги запланированных на 26 октября парламентских выборов нелегитимными. "Это является гарантированным сценарием", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди", отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли, что президент объявит нелегитимность выборов. Премьер добавил, что "это будет последним заданием" со стороны оппозиции. "Никакого личного авторитета, ни политического, ни избирательной легитимации у нее не осталось… ни один ее шаг не имеет ценности", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970555123.html
https://ria.ru/20240904/premer-1970464153.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили
Премьер Грузии уверен, что президент объявит осенние выборы нелегитимными

Кобахидзе: Зурабишвили гарантированно объявит итоги выборов нелегитимными

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что президент Саломе Зурабишвили гарантированно объявит итоги запланированных на 26 октября парламентских выборов нелегитимными.
"Это является гарантированным сценарием", - заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди", отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли, что президент объявит нелегитимность выборов.
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Премьер добавил, что "это будет последним заданием" со стороны оппозиции.
"Никакого личного авторитета, ни политического, ни избирательной легитимации у нее не осталось… ни один ее шаг не имеет ценности", - добавил премьер.
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