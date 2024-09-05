https://ria.ru/20240905/gosuslugi-1970670642.html

Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги"

Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги" - РИА Новости, 05.09.2024

Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги"

Бизнес сможет подключать свои объекты к сетям газо- и электроснабжения, подав заявку через портал "Госуслуги", техническая реализация этой инициативы уже... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:26

2024-09-05T03:26

2024-09-05T03:26

россия

владивосток

игорь краснов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бизнес сможет подключать свои объекты к сетям газо- и электроснабжения, подав заявку через портал "Госуслуги", техническая реализация этой инициативы уже прирабатывается, сообщил на ВЭФ генеральный прокурор России Игорь Краснов. "Для повышения прозрачности и оперативности услуг, оказываемых в публично-значимых сферах, таких как подключение к сетям газо- и электроснабжения, нами предложено распространить на них действие механизмов, установленных законодательством о государственных и муниципальных услугах. Другими словами, у предпринимателей будет возможность подать заявку на присоединение к коммунальной инфраструктуре через Единый портал госуслуг с гарантией соблюдения необходимых процедур, сроков и безусловной ответственности должностных лиц за их нарушение", - сказал Краснов. Он пояснил, что по итогам обсуждения данной инициативы с участием Минцифры, Минэкономразвития и Минюста РФ она была концептуально поддержана, сейчас прорабатывается ее нормативно-правовое закрепление и техническая реализация. Ранее в кабмине сообщали, что правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/izolyatsiya-1970669918.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, игорь краснов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)