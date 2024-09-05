https://ria.ru/20240905/gosuslugi-1970670642.html
Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги"
Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги" - РИА Новости, 05.09.2024
Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги"
Бизнес сможет подключать свои объекты к сетям газо- и электроснабжения, подав заявку через портал "Госуслуги", техническая реализация этой инициативы уже... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:26
2024-09-05T03:26
2024-09-05T03:26
россия
владивосток
игорь краснов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Бизнес сможет подключать свои объекты к сетям газо- и электроснабжения, подав заявку через портал "Госуслуги", техническая реализация этой инициативы уже прирабатывается, сообщил на ВЭФ генеральный прокурор России Игорь Краснов. "Для повышения прозрачности и оперативности услуг, оказываемых в публично-значимых сферах, таких как подключение к сетям газо- и электроснабжения, нами предложено распространить на них действие механизмов, установленных законодательством о государственных и муниципальных услугах. Другими словами, у предпринимателей будет возможность подать заявку на присоединение к коммунальной инфраструктуре через Единый портал госуслуг с гарантией соблюдения необходимых процедур, сроков и безусловной ответственности должностных лиц за их нарушение", - сказал Краснов. Он пояснил, что по итогам обсуждения данной инициативы с участием Минцифры, Минэкономразвития и Минюста РФ она была концептуально поддержана, сейчас прорабатывается ее нормативно-правовое закрепление и техническая реализация. Ранее в кабмине сообщали, что правительство утвердило порядок подачи заявлений на подключение к электросетям через портал госуслуг, сервис станет доступным с 1 января 2026 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/izolyatsiya-1970669918.html
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россия, владивосток, игорь краснов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Игорь Краснов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Бизнес сможет подключать объекты к сетям через "Госуслуги"
Генпрокурор Краснов: бизнес сможет подключить объекты к сетям через "Госуслуги"