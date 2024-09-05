https://ria.ru/20240905/gosduma-1970782719.html
В Госдуме назвали санкции США против "России сегодня" признанием заслуг
В Госдуме назвали санкции США против "России сегодня" признанием заслуг - РИА Новости, 05.09.2024
В Госдуме назвали санкции США против "России сегодня" признанием заслуг
Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" - это признание заслуг и эффективной работы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:02
2024-09-05T12:02
2024-09-05T12:02
сша
вашингтон (штат)
америка
маргарита симоньян
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" - это признание заслуг и эффективной работы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. "Желаю руководству и сотрудникам RT и "России сегодня" продолжать делать то, что они делают и что, судя по страху Вашингтона, у них получается отлично. Можно с уверенностью сказать, что такие санкции - это признание заслуг и эффективной работы", - сказал Толмачев. Он также отметил, что последние годы дали понять, что западные санкции — это признак страха. США, по его словам, вводят ограничения против тех, кого боятся, кто способен своими действиями, ежедневной работой развенчать миф о мировом лидерстве Америки. "Если рассказ правды в новостях считается "вмешательством в президентские выборы в США", то большой вопрос: а Штаты действительно до сих пор имеют право называть себя демократией? Свободу слова прикрутили, единственный источник объективной информации заставляют умолкнуть, против RT и "Россия сегодня" ввели санкции - сколько "демократичных" шагов", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970679435.html
сша
вашингтон (штат)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон (штат), америка, маргарита симоньян
США, Вашингтон (штат), Америка, Маргарита Симоньян
В Госдуме назвали санкции США против "России сегодня" признанием заслуг
Депутат Толмачев назвал санкции против RT признанием заслуг и эффективной работы
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" - это признание заслуг и эффективной работы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина.
"Желаю руководству и сотрудникам RT и "России сегодня" продолжать делать то, что они делают и что, судя по страху Вашингтона, у них получается отлично. Можно с уверенностью сказать, что такие санкции - это признание заслуг и эффективной работы", - сказал Толмачев.
Он также отметил, что последние годы дали понять, что западные санкции — это признак страха. США, по его словам, вводят ограничения против тех, кого боятся, кто способен своими действиями, ежедневной работой развенчать миф о мировом лидерстве Америки.
"Если рассказ правды в новостях считается "вмешательством в президентские выборы в США", то большой вопрос: а Штаты действительно до сих пор имеют право называть себя демократией? Свободу слова прикрутили, единственный источник объективной информации заставляют умолкнуть, против RT и "Россия сегодня" ввели санкции - сколько "демократичных" шагов", - добавил парламентарий.