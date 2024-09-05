Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
14:35 05.09.2024 (обновлено: 14:47 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/golovinvystavka-1970805702.html
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине - РИА Новости, 05.09.2024
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине
Бахрушинский театральный музей открыл в Париже выставку "Волшебник императорских театров Александр Головин", посвященную живописцу и сценографу Александру... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:35
2024-09-05T14:47
музейные маршруты россии
париж
россия
театральный музей имени бахрушина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970808170_0:54:3078:1785_1920x0_80_0_0_99978ba06ebedb43d01ce0bce9f9636a.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Париже выставку "Волшебник императорских театров Александр Головин", посвященную живописцу и сценографу Александру Головину, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.Впервые за рубежом широко представлено творческое наследие одного из самых известных в мировой культуре российских театральных художников – живописца и сценографа Александра Головина. Проект реализован при поддержке минкультуры РФ и фонда "Русский мир".Подобно импрессионистам, свершившим революцию в живописи, Головин стал революционером в истории театрально-декорационного искусства. Неудивительно, что его работы еще при жизни незамедлительно расходились по частным и музейным собраниям.Посетители выставки в Париже увидят эскизы декораций и костюмов к операм "Псковитянка" (Большой театр, 1901 год), "Руслан и Людмила" (Мариинский театр, 1902 год), "Кармен" (Мариинский театр, 1908 год), "Золото Рейна" (Мариинский театр, 1905 год), балетам "Лебединое озеро" и "Волшебное зеркало" (Мариинский театр, 1903 год) и множеству других прославленных произведений, включая эскизы, созданные Головиным для "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 150 театральных эскизов и программ, фотопортретов Головина, а также фотографий спектаклей, поставленных при его участии.&quot;Сегодня в собрании Бахрушинского музея насчитывается свыше 1,3 тысячи произведений Александра Головина, включая предметы из его личного архива. Уникальность нашего собрания состоит в том, что помимо большой и разнообразной коллекции театральных эскизов художника, оно включает станковые произведения мастера, наброски и зарисовки, а также фотографии оформленных им спектаклей. Такое сочетание позволяет наиболее объемно представить период Головина в русском и мировом театрально-декорационном искусстве&quot;, - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Основатель Бахрушинского музея Александр Бахрушин был большим почитателем страстного, очень индивидуального театрального импрессионизма Головина. Он разыскивал и покупал целыми сериями авторские эскизы Мастера и смог не только сформиролвать, но и сохранить для потомков самую разнообразную коллекцию работ Головина.Первым грандиозным успехом Головина на международной арене стало участие в "Русских сезонах" Дягилева. На выставке представлен эскиз художника к опере "Борис Годунов" (Гранд-Опера, Париж 1908 год). Также Головин оформил балет Стравинского "Жар-птица". С Всеволодом Мейерхольдом Головин начал сотрудничать с приходом режиссера в петербургские императорские театры в 1908 году и продолжил до 1918 года. Вместе они поставили более 20 спектаклей.Выставка "Волшебник императорских театров Александр Головин продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 3 до 30 сентября.
https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970808170_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c4c14caf36a8dc3ffa679d706f4c988c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, россия, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Париж, Россия, Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского театрального музея на открытии выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин"
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея на открытии выставки Волшебник императорских театров Александр Головин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Париже выставку "Волшебник императорских театров Александр Головин", посвященную живописцу и сценографу Александру Головину, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.
Впервые за рубежом широко представлено творческое наследие одного из самых известных в мировой культуре российских театральных художников – живописца и сценографа Александра Головина. Проект реализован при поддержке минкультуры РФ и фонда "Русский мир".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Подобно импрессионистам, свершившим революцию в живописи, Головин стал революционером в истории театрально-декорационного искусства. Неудивительно, что его работы еще при жизни незамедлительно расходились по частным и музейным собраниям.
Посетители выставки в Париже увидят эскизы декораций и костюмов к операм "Псковитянка" (Большой театр, 1901 год), "Руслан и Людмила" (Мариинский театр, 1902 год), "Кармен" (Мариинский театр, 1908 год), "Золото Рейна" (Мариинский театр, 1905 год), балетам "Лебединое озеро" и "Волшебное зеркало" (Мариинский театр, 1903 год) и множеству других прославленных произведений, включая эскизы, созданные Головиным для "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 150 театральных эскизов и программ, фотопортретов Головина, а также фотографий спектаклей, поставленных при его участии.
«

"Сегодня в собрании Бахрушинского музея насчитывается свыше 1,3 тысячи произведений Александра Головина, включая предметы из его личного архива. Уникальность нашего собрания состоит в том, что помимо большой и разнообразной коллекции театральных эскизов художника, оно включает станковые произведения мастера, наброски и зарисовки, а также фотографии оформленных им спектаклей. Такое сочетание позволяет наиболее объемно представить период Головина в русском и мировом театрально-декорационном искусстве", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.

Основатель Бахрушинского музея Александр Бахрушин был большим почитателем страстного, очень индивидуального театрального импрессионизма Головина. Он разыскивал и покупал целыми сериями авторские эскизы Мастера и смог не только сформиролвать, но и сохранить для потомков самую разнообразную коллекцию работ Головина.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки Волшебник императорских театров Александр Головин Бахрушинского театрального музея в Париже
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Открытие выставки "Волшебник императорских театров Александр Головин" Бахрушинского театрального музея в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Первым грандиозным успехом Головина на международной арене стало участие в "Русских сезонах" Дягилева. На выставке представлен эскиз художника к опере "Борис Годунов" (Гранд-Опера, Париж 1908 год). Также Головин оформил балет Стравинского "Жар-птица". С Всеволодом Мейерхольдом Головин начал сотрудничать с приходом режиссера в петербургские императорские театры в 1908 году и продолжил до 1918 года. Вместе они поставили более 20 спектаклей.
Выставка "Волшебник императорских театров Александр Головин продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 3 до 30 сентября.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку Забытая война в тульском филиале ГИМ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев
28 августа, 15:57
 
Музейные маршруты РоссииПарижРоссияТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала