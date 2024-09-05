https://ria.ru/20240905/golovinvystavka-1970805702.html

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине - РИА Новости, 05.09.2024

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о сценографе Головине

Бахрушинский театральный музей открыл в Париже выставку "Волшебник императорских театров Александр Головин", посвященную живописцу и сценографу Александру... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:35

2024-09-05T14:35

2024-09-05T14:47

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл в Париже выставку "Волшебник императорских театров Александр Головин", посвященную живописцу и сценографу Александру Головину, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.Впервые за рубежом широко представлено творческое наследие одного из самых известных в мировой культуре российских театральных художников – живописца и сценографа Александра Головина. Проект реализован при поддержке минкультуры РФ и фонда "Русский мир".Подобно импрессионистам, свершившим революцию в живописи, Головин стал революционером в истории театрально-декорационного искусства. Неудивительно, что его работы еще при жизни незамедлительно расходились по частным и музейным собраниям.Посетители выставки в Париже увидят эскизы декораций и костюмов к операм "Псковитянка" (Большой театр, 1901 год), "Руслан и Людмила" (Мариинский театр, 1902 год), "Кармен" (Мариинский театр, 1908 год), "Золото Рейна" (Мариинский театр, 1905 год), балетам "Лебединое озеро" и "Волшебное зеркало" (Мариинский театр, 1903 год) и множеству других прославленных произведений, включая эскизы, созданные Головиным для "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 150 театральных эскизов и программ, фотопортретов Головина, а также фотографий спектаклей, поставленных при его участии."Сегодня в собрании Бахрушинского музея насчитывается свыше 1,3 тысячи произведений Александра Головина, включая предметы из его личного архива. Уникальность нашего собрания состоит в том, что помимо большой и разнообразной коллекции театральных эскизов художника, оно включает станковые произведения мастера, наброски и зарисовки, а также фотографии оформленных им спектаклей. Такое сочетание позволяет наиболее объемно представить период Головина в русском и мировом театрально-декорационном искусстве", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова.Основатель Бахрушинского музея Александр Бахрушин был большим почитателем страстного, очень индивидуального театрального импрессионизма Головина. Он разыскивал и покупал целыми сериями авторские эскизы Мастера и смог не только сформиролвать, но и сохранить для потомков самую разнообразную коллекцию работ Головина.Первым грандиозным успехом Головина на международной арене стало участие в "Русских сезонах" Дягилева. На выставке представлен эскиз художника к опере "Борис Годунов" (Гранд-Опера, Париж 1908 год). Также Головин оформил балет Стравинского "Жар-птица". С Всеволодом Мейерхольдом Головин начал сотрудничать с приходом режиссера в петербургские императорские театры в 1908 году и продолжил до 1918 года. Вместе они поставили более 20 спектаклей.Выставка "Волшебник императорских театров Александр Головин продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 3 до 30 сентября.

https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html

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париж, россия, театральный музей имени бахрушина