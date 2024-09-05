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В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием - РИА Новости, 05.09.2024
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19:28 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html
В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием
В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием - РИА Новости, 05.09.2024
В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием
Ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в единый день голосования (ЕДГ) открылся в Общественной палате (ОП) РФ в Москве, сообщил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:28
2024-09-05T19:28
политика
здоровье - общество
россия
москва
курская область
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в единый день голосования (ЕДГ) открылся в Общественной палате (ОП) РФ в Москве, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. "Открываем наш ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в единый день голосования 2024 года. Работает, в общем, исходя уже из налаженной на протяжении многих лет практике. Работают аналогичные у нас центры, общественные штабы работают в регионах, на базе общественных палат, на базе общественных организаций, общественности регионов. На наших участках находятся наблюдатели", - сказал Григорьев. Кроме того, порядка 47,5 тысячи наблюдателей направят на избирательные участки от субъектов общественного контроля, они предварительно прошли программу подготовки ОП РФ и Независимого общественного мониторинга (НОМ), сообщила в Общественной палате исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Она добавила, что всего было обучено более 65 тысяч наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями. На открытии ситуационного центра в ОП РФ член ЦИК РФ Павел Андреев уточнил, что в ЕДГ-2024 8 сентября пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний и референдумов в 83 субъектах с потенциальным охватом около 58 миллионов избирателей. Также он отметил, что в 26 субъектах РФ, без учета Москвы, будет применено дистанционное электронное голосование. Он обратил внимание на ситуацию на приграничных территориях России, избирательная система адаптировалась к условиям, которые складываются при организации голосования. "Мы были вынуждены принять решение об отложении ряда муниципальных кампаний в Курской области, но вместе с тем предоставили избирательным комиссиям приграничных регионов право воспользоваться любыми из предусмотренных законодательством форм голосования, в том числе досрочного, на дому, на придомовых территориях", - отметил Андреев.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933125043.html
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политика, здоровье - общество, россия, москва, курская область, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Курская область, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием

В Москве открылся ситуационный центр по общественному контролю за голосованием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве
Тестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в единый день голосования (ЕДГ) открылся в Общественной палате (ОП) РФ в Москве, сообщил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Открываем наш ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в единый день голосования 2024 года. Работает, в общем, исходя уже из налаженной на протяжении многих лет практике. Работают аналогичные у нас центры, общественные штабы работают в регионах, на базе общественных палат, на базе общественных организаций, общественности регионов. На наших участках находятся наблюдатели", - сказал Григорьев.
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Кроме того, порядка 47,5 тысячи наблюдателей направят на избирательные участки от субъектов общественного контроля, они предварительно прошли программу подготовки ОП РФ и Независимого общественного мониторинга (НОМ), сообщила в Общественной палате исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.
Она добавила, что всего было обучено более 65 тысяч наблюдателей, часть из них будет направлена кандидатами и партиями.
На открытии ситуационного центра в ОП РФ член ЦИК РФ Павел Андреев уточнил, что в ЕДГ-2024 8 сентября пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний и референдумов в 83 субъектах с потенциальным охватом около 58 миллионов избирателей. Также он отметил, что в 26 субъектах РФ, без учета Москвы, будет применено дистанционное электронное голосование.
Он обратил внимание на ситуацию на приграничных территориях России, избирательная система адаптировалась к условиям, которые складываются при организации голосования.
"Мы были вынуждены принять решение об отложении ряда муниципальных кампаний в Курской области, но вместе с тем предоставили избирательным комиссиям приграничных регионов право воспользоваться любыми из предусмотренных законодательством форм голосования, в том числе досрочного, на дому, на придомовых территориях", - отметил Андреев.
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