https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970874918.html

Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах

Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах - РИА Новости, 05.09.2024

Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах

Жители Москвы, которые находятся в зоне спецоперации, восстанавливают города в новых регионах России, смогут дистанционного проголосовать онлайн на сентябрьских РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

2024-09-05T17:14

политика

москва

россия

ольга кириллова

московская городская избирательная комиссия

московская городская дума

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Жители Москвы, которые находятся в зоне спецоперации, восстанавливают города в новых регионах России, смогут дистанционного проголосовать онлайн на сентябрьских выборах в столице, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. "Наша избирательная кампания проходит в непростые времена… у нас болит душа и за тех, кто нам с вами обеспечивает мирную жизнь, кто рискует своими жизнями. И те, кто являются москвичами, имеют возможность жить, участвовать с помощью этих инструментов в жизни города. Есть те, кто восстанавливают (инфраструктуру в новых регионах – ред.), и действительно, Москва ведь занимается волонтерской деятельностью и гуманитарной во всех направлениях", – сказала Кириллова во время процедуры разделения ключей расшифрования перед сентябрьскими выборами в Москве. По ее словам, бесценный вклад в возможность москвичей проголосовать из зоны спецоперации внесли технические специалисты. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html

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политика, москва, россия, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума