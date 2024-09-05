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Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах - РИА Новости, 05.09.2024
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17:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970874918.html
Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах
Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах - РИА Новости, 05.09.2024
Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах
Жители Москвы, которые находятся в зоне спецоперации, восстанавливают города в новых регионах России, смогут дистанционного проголосовать онлайн на сентябрьских РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:14
2024-09-05T17:14
политика
москва
россия
ольга кириллова
московская городская избирательная комиссия
московская городская дума
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Жители Москвы, которые находятся в зоне спецоперации, восстанавливают города в новых регионах России, смогут дистанционного проголосовать онлайн на сентябрьских выборах в столице, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. "Наша избирательная кампания проходит в непростые времена… у нас болит душа и за тех, кто нам с вами обеспечивает мирную жизнь, кто рискует своими жизнями. И те, кто являются москвичами, имеют возможность жить, участвовать с помощью этих инструментов в жизни города. Есть те, кто восстанавливают (инфраструктуру в новых регионах – ред.), и действительно, Москва ведь занимается волонтерской деятельностью и гуманитарной во всех направлениях", – сказала Кириллова во время процедуры разделения ключей расшифрования перед сентябрьскими выборами в Москве. По ее словам, бесценный вклад в возможность москвичей проголосовать из зоны спецоперации внесли технические специалисты. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, россия, ольга кириллова, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума
Политика, Москва, Россия, Ольга Кириллова, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума
Находящиеся в зоне СВО москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах

Находящиеся в зоне СВО москвичи проголосуют онлайн на выборах в сентябре

© AP Photo / Jeremias GonzalezГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Жители Москвы, которые находятся в зоне спецоперации, восстанавливают города в новых регионах России, смогут дистанционного проголосовать онлайн на сентябрьских выборах в столице, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
"Наша избирательная кампания проходит в непростые времена… у нас болит душа и за тех, кто нам с вами обеспечивает мирную жизнь, кто рискует своими жизнями. И те, кто являются москвичами, имеют возможность жить, участвовать с помощью этих инструментов в жизни города. Есть те, кто восстанавливают (инфраструктуру в новых регионах – ред.), и действительно, Москва ведь занимается волонтерской деятельностью и гуманитарной во всех направлениях", – сказала Кириллова во время процедуры разделения ключей расшифрования перед сентябрьскими выборами в Москве.
По ее словам, бесценный вклад в возможность москвичей проголосовать из зоны спецоперации внесли технические специалисты.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах
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ПолитикаМоскваРоссияОльга КирилловаМосковская городская избирательная комиссияМосковская городская дума
 
 
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