Рейтинг@Mail.ru
Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/glonass-1970690689.html
Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году
Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024
Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году
Суда компании "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать и использовать в 2024 году спутниковую связь через российские геостационарные спутники и сервис АО... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:15
2024-09-05T07:15
экономика
технологии
каспийское море
россия
владивосток
алексей райкевич
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585138557_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_60fe6cfd74271232b971244d4fd45629.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Суда компании "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать и использовать в 2024 году спутниковую связь через российские геостационарные спутники и сервис АО "ГЛОНАСС" в Каспийском море, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава компании Алексей Райкевич. "Мы договорились тестировать спутниковую связь для морских судов при транспортировке леса на судах компании "АстраПорт Шиппинг" в Каспийском море в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", - рассказал Райкевич. Он отметил, что запрос на этот вид связи пришел от перевозчика из-за ухода иностранных провайдеров, которые ранее практически монопольно предоставляли такие услуги. "Наш сервис позволит осуществлять мониторинг судов в движении, передавать данные и голосовые сообщения через российские геостационарные спутники. При этом уникальность нашего сервиса заключается в малогабаритности наших устройств, которым не нужны дорогие геостабилизирующие платформы на суднах", - пояснил глава компании. По словам Райкевича, российский сервис востребован также на Северном морском пути. "Наш сервис обеспечит спутниковой связью все виды транспорта и на всей территории страны, включая морские суда. Мы решаем ключевую задачу - технологический суверенитет России и импортонезависимость отечественного бизнеса уже сейчас", - подчеркнул Райкевич. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html
каспийское море
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585138557_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_7896f59ddad375cd8683048483c1d46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, каспийское море, россия, владивосток, алексей райкевич, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Каспийское море, Россия, Владивосток, Алексей Райкевич, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году

АО "ГЛОНАСС" предоставит спутниковую связь для морских судов до конца 2024 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд АО "Глонасс"
Стенд АО Глонасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Стенд АО "Глонасс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Суда компании "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать и использовать в 2024 году спутниковую связь через российские геостационарные спутники и сервис АО "ГЛОНАСС" в Каспийском море, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава компании Алексей Райкевич.
"Мы договорились тестировать спутниковую связь для морских судов при транспортировке леса на судах компании "АстраПорт Шиппинг" в Каспийском море в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", - рассказал Райкевич.
Девушка с компасом - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
АО "ГЛОНАСС" запустит серийное производство SOS-трекеров для туристов
Вчера, 03:35
Он отметил, что запрос на этот вид связи пришел от перевозчика из-за ухода иностранных провайдеров, которые ранее практически монопольно предоставляли такие услуги.
"Наш сервис позволит осуществлять мониторинг судов в движении, передавать данные и голосовые сообщения через российские геостационарные спутники. При этом уникальность нашего сервиса заключается в малогабаритности наших устройств, которым не нужны дорогие геостабилизирующие платформы на суднах", - пояснил глава компании.
По словам Райкевича, российский сервис востребован также на Северном морском пути.
"Наш сервис обеспечит спутниковой связью все виды транспорта и на всей территории страны, включая морские суда. Мы решаем ключевую задачу - технологический суверенитет России и импортонезависимость отечественного бизнеса уже сейчас", - подчеркнул Райкевич.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
ЭкономикаТехнологииКаспийское мореРоссияВладивостокАлексей РайкевичДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала