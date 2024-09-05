https://ria.ru/20240905/glonass-1970690689.html

Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году

Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году - РИА Новости, 05.09.2024

Суда "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать спутниковую связь в 2024 году

Суда компании "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать и использовать в 2024 году спутниковую связь через российские геостационарные спутники и сервис АО... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:15

2024-09-05T07:15

2024-09-05T07:15

экономика

технологии

каспийское море

россия

владивосток

алексей райкевич

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Суда компании "АстраПорт Шиппинг" начнут тестировать и использовать в 2024 году спутниковую связь через российские геостационарные спутники и сервис АО "ГЛОНАСС" в Каспийском море, рассказал РИА Новости на ВЭФ глава компании Алексей Райкевич. "Мы договорились тестировать спутниковую связь для морских судов при транспортировке леса на судах компании "АстраПорт Шиппинг" в Каспийском море в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг", - рассказал Райкевич. Он отметил, что запрос на этот вид связи пришел от перевозчика из-за ухода иностранных провайдеров, которые ранее практически монопольно предоставляли такие услуги. "Наш сервис позволит осуществлять мониторинг судов в движении, передавать данные и голосовые сообщения через российские геостационарные спутники. При этом уникальность нашего сервиса заключается в малогабаритности наших устройств, которым не нужны дорогие геостабилизирующие платформы на суднах", - пояснил глава компании. По словам Райкевича, российский сервис востребован также на Северном морском пути. "Наш сервис обеспечит спутниковой связью все виды транспорта и на всей территории страны, включая морские суда. Мы решаем ключевую задачу - технологический суверенитет России и импортонезависимость отечественного бизнеса уже сейчас", - подчеркнул Райкевич. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/trekery-1970671728.html

каспийское море

россия

владивосток

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экономика, технологии, каспийское море, россия, владивосток, алексей райкевич, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)