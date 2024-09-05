https://ria.ru/20240905/geologorazvedka-1970663802.html

В "Селигдаре" рассказали о ходе геологоразведки Курьинской площади

В "Селигдаре" рассказали о ходе геологоразведки Курьинской площади - РИА Новости, 05.09.2024

В "Селигдаре" рассказали о ходе геологоразведки Курьинской площади

"Селигдар" представит финальные результаты геологоразведки Курьинской площади в Алтайском крае в третьем квартале 2025 года, сказал РИА Новости президент... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:49

2024-09-05T01:49

2024-09-05T01:49

экономика

алтайский край

ясная поляна

алданский район

росгеология

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Селигдар" представит финальные результаты геологоразведки Курьинской площади в Алтайском крае в третьем квартале 2025 года, сказал РИА Новости президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ в кулуарах ВЭФ. "На сегодняшний момент уже выполнено более 65-70% общей программы. И те результаты, которые есть сейчас, пока подтверждают все ранее существующие знания об этом месторождении и подходы к нему. Мы видим, что где-то в третьем квартале 2025-го года появятся финальные результаты с точки зрения технологии отработки, количества запасов и т.д.", - ответил он на вопрос о ходе геологоразведки на Курьинской площади. Запасы золота Курьинской площади по состоянию на 1 января 2024 года по категории С1+С2 составляют 1031 кг, следует из материалов компании. Ранее "Росгеология" сообщила, что планирует начать совместно с "Селигдаром" геологоразведочные работы (ГРР) на месторождениях Подголнечное и Ясная поляна в Алданском районе Якутии в 2025 году. Кроме того, "Селигдар" и "Росгеология" вместе ведут работу и на Чулковской площади, прирост запасов от разработки которой оценивается в 5-6 тонн золота и 8-10 тонн серебра. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vef-1970663313.html

алтайский край

ясная поляна

алданский район

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экономика, алтайский край, ясная поляна, алданский район, росгеология, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия