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Генсек НАТО заявил о необходимости новых соглашений по разоружению - РИА Новости, 05.09.2024
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17:25 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gensek-1970877841.html
Генсек НАТО заявил о необходимости новых соглашений по разоружению
Генсек НАТО заявил о необходимости новых соглашений по разоружению - РИА Новости, 05.09.2024
Генсек НАТО заявил о необходимости новых соглашений по разоружению
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ядерного оружия, подчеркнув, что они должны... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:25
2024-09-05T17:25
в мире
китай
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ядерного оружия, подчеркнув, что они должны быть заключены с участием Китая. "Сейчас не осталось почти никаких соглашений (по разоружению - ред.), которые регулируют атомное оружие и обеспечивают "открытость". Нам нужно их вернуть... Я думаю, что следующие соглашения должны также включать в себя Китай", - заявил Столтенберг, выступая на мероприятии в мэрии Осло. Трансляция его выступления велась норвежским изданием VG. В конце августа кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил мнение о том, что ядерное оружие является главной проблемой как его страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано. Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, он также выразил уверенность в том, что Китай в течение ближайших четырёх-пяти лет окажется в состоянии "догнать США". В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию, заявила, что ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
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в мире, китай, россия, осло, йенс столтенберг, дональд трамп, мао нин, нато
В мире, Китай, Россия, Осло, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Мао Нин, НАТО
Генсек НАТО заявил о необходимости новых соглашений по разоружению

Генсек НАТО Столтенберг: мир нуждается в новых соглашениях по разоружению

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ядерного оружия, подчеркнув, что они должны быть заключены с участием Китая.
"Сейчас не осталось почти никаких соглашений (по разоружению - ред.), которые регулируют атомное оружие и обеспечивают "открытость". Нам нужно их вернуть... Я думаю, что следующие соглашения должны также включать в себя Китай", - заявил Столтенберг, выступая на мероприятии в мэрии Осло. Трансляция его выступления велась норвежским изданием VG.
В конце августа кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил мнение о том, что ядерное оружие является главной проблемой как его страны, так и всего мира, указав на необходимость позаботиться о том, что оно никогда не будет использовано. Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, он также выразил уверенность в том, что Китай в течение ближайших четырёх-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о том, что Россия уточняет свою ядерную стратегию, заявила, что ядерную войну нельзя вести, все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
НАТО ведет милитаризацию Индо-Тихоокеанского региона, заявила Захарова
4 сентября, 13:33
 
В миреКитайРоссияОслоЙенс СтолтенбергДональд ТрампМао НинНАТО
 
 
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