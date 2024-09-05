https://ria.ru/20240905/gazprombank-1970812495.html

Газпромбанк и РФБ представили решение для создания баскетбольных центров

Газпромбанк и РФБ представили решение для создания баскетбольных центров - РИА Новости, 05.09.2024

Газпромбанк и РФБ представили решение для создания баскетбольных центров

Газпромбанк и Российская Федерация Баскетбола (РФБ) объединяют усилия для создания спортивных объектов; в рамках партнерства прошла презентация типового решения РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:36

2024-09-05T13:36

2024-09-05T13:36

россия

калининградская область

российская федерация баскетбола (рфб)

газпромбанк

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Газпромбанк и Российская Федерация Баскетбола (РФБ) объединяют усилия для создания спортивных объектов; в рамках партнерства прошла презентация типового решения для появления по всей стране баскетбольных центров, сообщает пресс-служба банка. В мероприятии приняли участие представители правительств и инвестиционных команд российских регионов, потенциальные бизнес-партнеры, а также представители баскетбольного сообщества. "Проекты по строительству объектов социальной инфраструктуры – наш безусловный приоритет, а инфраструктура для занятий спортом – такая же важная составляющая комфортной среды, как школы, поликлиники, парки. Плюс ко всему она стимулирует строительство нового жилья и развитие дорог. Уверен, что спорт высших достижений и здоровый образ жизни – перспективные направления для применения механизмов ГЧП в регионах", – отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, слова которого приводит пресс-служба. Планируемые к созданию по концессии типовые объекты спорта будут подходить для проведения соревнований среди клубных и сборных команд. Проект отражает заложенные в федеральный проект "Спорт – норма жизни" цели и коррелируется с поручениями президента России по популяризации массового спорта, говорится в сообщении. Презентованное решение позволяет в оптимальные сроки "упаковывать" проекты под ключ и впоследствии эффективно управлять такими объектами. Собравшиеся смогли ознакомиться с реализуемым в Калининградской области проектом. В составе данного центра баскетбола будет возведен трехэтажный спортивный центр, включающий бассейн, тренажерный зал и баскетбольную площадку. Типовое решение позволяет создавать как средние, площадью до семи тысяч квадратных метров, так и крупные объекты, площадью от семи до девяти тысяч квадратных метров. "Баскетбол играет важную роль в российском спорте. Это не только один из самых популярных видов спорта в России, но и драйвер здоровья нации и, конечно же, инструмент для подготовки наших спортивных кадров. Также это драйвер развития экономики регионов, развития на местах спортивной инфраструктуры, которая создаёт рабочие места и стимулирует экономику. Строительство современных баскетбольных объектов способствует развитию инфраструктуры регионов, повышает уровень жизни местных жителей и делает их более активными, здоровыми, объединяет людей и, как мы любим говорить в спорте, формирует командный дух", – приводятся в сообщении слова президента РФБ Андрея Кириленко.

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https://realty.ria.ru/20240712/sklad-1959146099.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, калининградская область, российская федерация баскетбола (рфб), газпромбанк