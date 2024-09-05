https://ria.ru/20240905/gazoprovod-1970689438.html

"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев

"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев - РИА Новости, 05.09.2024

"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев

Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована, проект проходит экологическую экспертизу, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:03

2024-09-05T07:03

2024-09-05T07:03

экономика

технологии

иркутская область

владивосток

китай

игорь кобзев

дальневосточный федеральный университет

сила сибири — 2

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована, проект проходит экологическую экспертизу, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". В первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. По словам главы Приангарья, у него запланирована встреча с представителями Китайской Народной Республики. В этом году состоялось несколько бизнес-миссии из Иркутской области в Китай. В июне в ходе визита в Пекин и Шэньян были подписаны 11 соглашений о сотрудничестве в области экономики и инвестиций. Большой интерес китайские партнеры проявляют к продукции сельского хозяйства, нефтепереработки, лесной отрасли, к алюминию и дикоросам, хорошие перспективы есть в сферах туризма и образования. Одной из приоритетных остается тема строительства газопровода "Сила Сибири-2" для увеличения экспорта газа с Ковыктинского месторождения. "Все проектные решения на территории Иркутской области и России завершены… Проходит экологическая экспертиза. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована", - сказал Кобзев. Он отметил, что также ведется работа по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html

иркутская область

владивосток

китай

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экономика, технологии, иркутская область, владивосток, китай, игорь кобзев, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)