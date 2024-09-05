Рейтинг@Mail.ru
"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gazoprovod-1970689438.html
"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев
"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев - РИА Новости, 05.09.2024
"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев
Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована, проект проходит экологическую экспертизу, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:03
2024-09-05T07:03
экономика
технологии
иркутская область
владивосток
китай
игорь кобзев
дальневосточный федеральный университет
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_266349b315f296ecbe3ad98481f0e1b4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована, проект проходит экологическую экспертизу, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". В первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций. По словам главы Приангарья, у него запланирована встреча с представителями Китайской Народной Республики. В этом году состоялось несколько бизнес-миссии из Иркутской области в Китай. В июне в ходе визита в Пекин и Шэньян были подписаны 11 соглашений о сотрудничестве в области экономики и инвестиций. Большой интерес китайские партнеры проявляют к продукции сельского хозяйства, нефтепереработки, лесной отрасли, к алюминию и дикоросам, хорошие перспективы есть в сферах туризма и образования. Одной из приоритетных остается тема строительства газопровода "Сила Сибири-2" для увеличения экспорта газа с Ковыктинского месторождения. "Все проектные решения на территории Иркутской области и России завершены… Проходит экологическая экспертиза. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована", - сказал Кобзев. Он отметил, что также ведется работа по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html
иркутская область
владивосток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a3337ff1948f7e0a8eb64c8cc508bf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, иркутская область, владивосток, китай, игорь кобзев, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Иркутская область, Владивосток, Китай, Игорь Кобзев, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири — 2, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Сила Сибири-2" проходит экологическую экспертизу, заявил Кобзев

Кобзев: мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована, проект проходит экологическую экспертизу, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым принимает участие в IX Восточном экономическом форуме, который проходит с 3 по 5 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". В первый день работы ВЭФ Игорь Кобзев подписал ряд соглашений, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала региона, развитие технологий и привлечение инвестиций.
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
Вчера, 06:46
По словам главы Приангарья, у него запланирована встреча с представителями Китайской Народной Республики. В этом году состоялось несколько бизнес-миссии из Иркутской области в Китай. В июне в ходе визита в Пекин и Шэньян были подписаны 11 соглашений о сотрудничестве в области экономики и инвестиций. Большой интерес китайские партнеры проявляют к продукции сельского хозяйства, нефтепереработки, лесной отрасли, к алюминию и дикоросам, хорошие перспективы есть в сферах туризма и образования. Одной из приоритетных остается тема строительства газопровода "Сила Сибири-2" для увеличения экспорта газа с Ковыктинского месторождения.
"Все проектные решения на территории Иркутской области и России завершены… Проходит экологическая экспертиза. Мы не оставляем мысли о том, что "Сила Сибири-2" будет реализована", - сказал Кобзев.
Он отметил, что также ведется работа по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
ЭкономикаТехнологииИркутская областьВладивостокКитайИгорь КобзевДальневосточный федеральный университетСила Сибири — 2ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала