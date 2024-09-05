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В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе - РИА Новости, 05.09.2024
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18:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/gaza-1970901616.html
В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе
В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе - РИА Новости, 05.09.2024
В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе
Гибель ряда заложников в секторе Газа осложнила возможность достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:42
2024-09-05T18:42
в мире
цены на нефть
израиль
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Гибель ряда заложников в секторе Газа осложнила возможность достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако не нивелировала полностью такую возможность, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Наша коммуникация с Израилем по-прежнему продолжается. Мы по-прежнему считаем, что, хотя возможность достичь соглашения стала невероятно трудной, в действительности, если стороны пойдут на компромисс, мы по-прежнему сможем достичь договоренности", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, цены на нефть, израиль, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе

Белый дом: гибель заложников в Газе осложнила возможность прекращения огня

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Гибель ряда заложников в секторе Газа осложнила возможность достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако не нивелировала полностью такую возможность, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Наша коммуникация с Израилем по-прежнему продолжается. Мы по-прежнему считаем, что, хотя возможность достичь соглашения стала невероятно трудной, в действительности, если стороны пойдут на компромисс, мы по-прежнему сможем достичь договоренности", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
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