https://ria.ru/20240905/gaza-1970901616.html

В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе

В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе - РИА Новости, 05.09.2024

В Белом доме прокомментировали гибель заложников в Газе

Гибель ряда заложников в секторе Газа осложнила возможность достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:42

2024-09-05T18:42

2024-09-05T18:42

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израиль

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Гибель ряда заложников в секторе Газа осложнила возможность достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако не нивелировала полностью такую возможность, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Наша коммуникация с Израилем по-прежнему продолжается. Мы по-прежнему считаем, что, хотя возможность достичь соглашения стала невероятно трудной, в действительности, если стороны пойдут на компромисс, мы по-прежнему сможем достичь договоренности", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html

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в мире, цены на нефть, израиль, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году