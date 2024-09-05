https://ria.ru/20240905/gaza-1970658831.html

Израиль пытается игнорировать решение СБ ООН по Газе, заявил Полянский

Израиль пытается игнорировать решение СБ ООН по Газе, заявил Полянский - РИА Новости, 05.09.2024

Израиль пытается игнорировать решение СБ ООН по Газе, заявил Полянский

Руководство Израиля рассматривает переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, в качестве "дымовой завесы" по отвлечению внимания от силового... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T00:36

2024-09-05T00:36

2024-09-05T00:36

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ООН, 5 сен – РИА Новости. Руководство Израиля рассматривает переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, в качестве "дымовой завесы" по отвлечению внимания от силового решения палестинского вопроса, пытается игнорировать резолюцию СБ о поэтапном прекращении огня в анклаве, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. "Если в Совете более или менее сложилось понимание о том, что необходимо сделать (для урегулирования конфликта - ред.), и принятая 10 июня резолюция 2735 - при всех ее недостатках - в целом это понимание отражает, то израильская руководство упорно ищет военное решение этой проблемы, пытаясь игнорировать решение Совета Безопасности", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Российский дипломат отметил, что Совбез "един в понимании того, что освобождение оставшихся израильтян и иностранцев военным путем невозможно и переговорам нет альтернативы". "Однако руководство Израиля, к сожалению, до сих пор рассматривает переговоры лишь в качестве дымовой завесы, позволяющей отвлечь внимание международного сообщества от силового решения палестинского вопроса", – добавил зампостпреда. Совет Безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США (2735) с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы.

https://ria.ru/20240905/khamas-1970658484.html

https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html

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