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Путин рассказал о запросах Ирана на поставки российского газа - РИА Новости, 05.09.2024
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11:26 05.09.2024 (обновлено: 11:50 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/gaz-1970769631.html
Путин рассказал о запросах Ирана на поставки российского газа
Путин рассказал о запросах Ирана на поставки российского газа - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о запросах Ирана на поставки российского газа
Иран давно просит Россию о поставках газа, это вполне реализуемый проект, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:26
2024-09-05T11:50
иран
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Иран давно просит Россию о поставках газа, это вполне реализуемый проект, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Иран просит нас давно уже о поставках (газа – ред.), тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, имея в виду, что рынки огромные и в соседних странах с Ираном. Просто колоссальная потребность. Здесь существуют разные возможности и разные рынки будем осваивать", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин рассказал о запросах Ирана на поставки российского газа

Путин назвал поставки российского газа в Иран реализуемым проектом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Иран давно просит Россию о поставках газа, это вполне реализуемый проект, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Иран просит нас давно уже о поставках (газа – ред.), тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, имея в виду, что рынки огромные и в соседних странах с Ираном. Просто колоссальная потребность. Здесь существуют разные возможности и разные рынки будем осваивать", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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