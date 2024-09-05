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Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью - РИА Новости, 05.09.2024
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12:05 05.09.2024 (обновлено: 12:43 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/frg-1970783861.html
Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью
Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью
Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:05
2024-09-05T12:43
экономика
цены на нефть
россия
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". "Получать через территорию Украины (газ - ред.) могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ. Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Какая-то шизофрения" – Путин о нежелании Берлина использовать "Северный поток"
"Какая-то шизофрения, чушь" Путин считает удивительным нежелание Берлина использовать рабочую нитку "Северного потока". Но не хотят - не надо.
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экономика, цены на нефть, россия, германия, украина, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток, турецкий поток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Северный поток, Турецкий поток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью

Путин назвал чушью нежелание ФРГ использовать рабочую нитку "Северного потока"

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток".
"Получать через территорию Украины (газ - ред.) могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.
Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В МИД заявили об отсутствии результатов расследования по "Северным потокам"
4 сентября, 10:32
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетСеверный потокТурецкий потокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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