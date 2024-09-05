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Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью

Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал нежелание ФРГ использовать "Северный поток" чушью

Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:05

2024-09-05T12:05

2024-09-05T12:43

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода "Северный поток". "Получать через территорию Украины (газ - ред.) могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ. Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток. Президент высказал непонимание отказа от такого решения. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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"Какая-то шизофрения" – Путин о нежелании Берлина использовать "Северный поток" "Какая-то шизофрения, чушь" Путин считает удивительным нежелание Берлина использовать рабочую нитку "Северного потока". Но не хотят - не надо. 2024-09-05T12:05 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, цены на нефть, россия, германия, украина, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, северный поток, турецкий поток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)