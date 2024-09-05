https://ria.ru/20240905/frantsiya-1970883279.html

Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру

Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру - РИА Новости, 05.09.2024

Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру

Крупнейшая партия блока левых "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) будут... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:44

2024-09-05T17:44

2024-09-05T17:44

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Крупнейшая партия блока левых "Непокорившаяся Франция" (LFI), а также Социалистическая партия Франции (PS) и Французская коммунистическая партия (PCF) будут выдвигать вотум недоверия Мишелю Барнье, назначенному новым премьер-министром страны. "Мы будем выдвигать вотум недоверия, и по веской причине. Я думаю, что наши партнеры по (коалиции левых партий - ред.) "Новому народному фронту"... также это сделают", - заявил депутат от LFI Эрик Кокрель в эфире телеканала BFMTV. Кроме того, телеканал со ссылкой на источники в партиях сообщил, что, "как и Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия выдвинет вотум недоверия Мишелю Барнье". Ранее в четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства. Он станет самым пожилым политиком на этой должности и сменит самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Республиканец Барнье впервые был избран депутатом в 1978 году. После 15 лет в Нацсобрании в 1993 году он был назначен министром окружающей среды при Франсуа Миттеране. С 1995 года работал заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы при Жаке Шираке. В 1999 году он был избран депутатом Европарламента по региональной политике, а в 2004 Ширак назначил его главой МИД. Эту должность он занимал 14 месяцев. Позже в течение двух лет Барнье работал министром сельского хозяйства при Николя Саркози, вновь был евродепутатом, а затем вице-президентом Еврокомиссии и еврокомиссаром по внутреннему рынку. В феврале 2015 глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назначил Барнье специальным советником по вопросам обороны и безопасности, а летом 2016 поставил его во главе переговоров по подготовке выхода Великобритании из ЕС. Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден". Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.

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https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html

https://ria.ru/20240826/makron-1968627392.html

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в мире, справки, франция, европа, великобритания, мишель барнье, жак ширак, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, европарламент