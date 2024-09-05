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Третий день работы ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024
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11:22 05.09.2024
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Третий день работы ВЭФ-2024
Третий день работы ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024
Третий день работы ВЭФ-2024
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События третьего дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:22
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фото
россия
дальний восток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События третьего дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
россия
дальний восток
владивосток
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фото, фото, россия, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток
Фото, Россия, Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток

Третий день работы ВЭФ-2024

Читать ria.ru в
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События третьего дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

Работа форума

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 24
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра.

Работа форума

Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 24
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Посетители форума ВЭФ-2024

Работа форума

Посетители форума ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 24
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота стенда Аэрофлота . ВЭФ-2024
Работа стенда Аэрофлота
Работа стенда Аэрофлота . ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: промышленный робот.

Работа форума

На фото: промышленный робот.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтенд "Россельхозбанка" на ВЭФ-2024
Стенд Россельхозбанка на ВЭФ-2024
Стенд "Россельхозбанка" на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 24
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сессия "Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году".

Сессия Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году на ВЭФ-2024

Сессия "Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству в регионе морского порта Найба.

Работа форума

Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству в регионе морского порта Найба.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: первая российская серийная платформа электромобиля "Атом" на ВЭФ-2024

Первая российская серийная платформа электромобиля Атом на ВЭФ-2024

На фото: первая российская серийная платформа электромобиля "Атом" на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 24
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: девушки на стенде Татарстана.

Работа форума

На фото: девушки на стенде Татарстана.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих и генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время церемонии вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт - портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel на ВЭФ-2024.

Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих и генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время церемонии вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт - портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel на ВЭФ-2024

Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих и генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время церемонии вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт - портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel на ВЭФ-2024.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 24
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Росатом" предложил рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000.

Работа форума

"Росатом" предложил рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 24
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: выступление Сводного хора Владивостокской епархии на ВЭФ-2024

Выступление Сводного хора Владивостокской епархии на ВЭФ-2024

На фото: выступление Сводного хора Владивостокской епархии на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд "Аэрофлота" на ВЭФ-2024
Стенд Аэрофлота на ВЭФ-2024
Стенд "Аэрофлота" на ВЭФ-2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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14 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: стенд Центра "ВОИН".

Работа форума

На фото: стенд Центра "ВОИН".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 24
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Работа форума

Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 24
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастница форума. ВЭФ-2024
Участница форума
Участница форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 24
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСбор гостей перед началом пленарного заседания. ВЭФ-2024
Сбор гостей перед началом пленарного заседания
Сбор гостей перед началом пленарного заседания. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 24
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредставитель Государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири (слева) во время сбора гостей перед началом пленарного заседания, ВЭФ-2024
Представитель Государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время сбора гостей перед началом пленарного заседания, ВЭФ-2024
Представитель Государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири (слева) во время сбора гостей перед началом пленарного заседания, ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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19 из 24
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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20 из 24
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии 5 сентября выступил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

На пленарной сессии 5 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Вильф
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21 из 24
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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22 из 24
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

ВЭФ стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

ВЭФ стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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23 из 24
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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24 из 24
 
ФотоРоссияДальний ВостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владивосток
 
 
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