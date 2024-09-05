Третий день работы ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.
Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра.
Авиакомпания "Аэрофлот" с Центром "Амурский тигр" будут совместно работать над сохранением дикой природы юга Дальнего Востока и амурского тигра.
Посетители форума ВЭФ-2024
На фото: промышленный робот.
Сессия "Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году".
Сессия "Россия и Китай: вместе к углеродной нейтральности к 2060 году".
Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству в регионе морского порта Найба.
Представители Якутии и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству в регионе морского порта Найба.
На фото: первая российская серийная платформа электромобиля "Атом" на ВЭФ-2024
На фото: первая российская серийная платформа электромобиля "Атом" на ВЭФ-2024
На фото: девушки на стенде Татарстана.
Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих и генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время церемонии вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт - портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel на ВЭФ-2024.
Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих и генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время церемонии вручения памятного подарка Фонду Росконгресс от Государства Кувейт - портрета президента РФ Владимира Путина с соколом работы художника Aseel на ВЭФ-2024.
"Росатом" предложил рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000.
"Росатом" предложил рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000.
На фото: выступление Сводного хора Владивостокской епархии на ВЭФ-2024
На фото: выступление Сводного хора Владивостокской епархии на ВЭФ-2024
На фото: стенд Центра "ВОИН".
Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Россия, находящаяся в лидерах по экспорту зерна, играет важнейшую роль в глобальной продовольственной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
На пленарной сессии 5 сентября выступил президент России Владимир Путин.
На пленарной сессии 5 сентября выступил президент России Владимир Путин.
В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.
ВЭФ стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.
ВЭФ стал площадкой для обсуждения стратегии развития России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент.
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент.