https://ria.ru/20240905/finlyandiya-1970930126.html

Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии

Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024

Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии

Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:42

2024-09-05T22:42

2024-09-05T22:43

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с недвижимостью несущественными."Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги, — сказал он.Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций."Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим", — сказал Пашутин.По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.

https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html

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в мире, россия, финляндия, александр пашутин