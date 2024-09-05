https://ria.ru/20240905/finlyandiya-1970930126.html
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии
Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:42
2024-09-05T22:42
2024-09-05T22:43
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с недвижимостью несущественными."Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги, — сказал он.Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций."Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим", — сказал Пашутин.По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.
https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html
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в мире, россия, финляндия, александр пашутин
Культура, В мире, Россия, Финляндия, Александр Пашутин
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии
Актер Пашутин заявил, что купил квартиру в Финляндии из-за низкой цены