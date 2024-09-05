Рейтинг@Mail.ru
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:42 05.09.2024 (обновлено: 22:43 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/finlyandiya-1970930126.html
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии - РИА Новости, 05.09.2024
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии
Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:42
2024-09-05T22:43
культура
в мире
россия
финляндия
александр пашутин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151306/73/1513067320_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5cb7a3224c74f3e28f4802f52c41448e.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с недвижимостью несущественными."Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги, — сказал он.Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций."Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим", — сказал Пашутин.По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.
https://ria.ru/20240905/sud-1970835626.html
https://ria.ru/20240904/peterburg-1970650318.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151306/73/1513067320_374:0:2845:1853_1920x0_80_0_0_37b0c434344c7f76c3c1f48e34662a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, александр пашутин
Культура, В мире, Россия, Финляндия, Александр Пашутин
Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии

Актер Пашутин заявил, что купил квартиру в Финляндии из-за низкой цены

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Пашутин
Актер Александр Пашутин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Александр Пашутин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с недвижимостью несущественными.
"Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги, — сказал он.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Суд в Москве вынес приговор мошенникам за махинации с театральными билетами
Вчера, 14:46
Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций.
«
"Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим", — сказал Пашутин.
По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.
На премьере фильма Петербург. Жизнь в городе... в кинотеатре Родина, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Петербурге прошла премьера фильма, созданного авторами из 15 стран
4 сентября, 22:41
 
КультураВ миреРоссияФинляндияАлександр Пашутин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала