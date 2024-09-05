https://ria.ru/20240905/fesco-1970676006.html

В Fesco рассказали о росте контейнерного рынка России

В Fesco рассказали о росте контейнерного рынка России - РИА Новости, 05.09.2024

В Fesco рассказали о росте контейнерного рынка России

Рост контейнерного рынка России по итогам текущего года ожидается на уровне 10-12% по отношению к уровню 2023 года, заявил журналистам в кулуарах Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:16

2024-09-05T04:16

2024-09-05T04:16

россия

китай

индия

fesco

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Рост контейнерного рынка России по итогам текущего года ожидается на уровне 10-12% по отношению к уровню 2023 года, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов. "Мы видим рост (контейнерного рынка РФ по итогам года - ред.) примерно 10-12% год к году, то есть рынок продолжает расти. В первую очередь это, безусловно, перевозки с Китаем, но отмечу также Индию, рынок которой сейчас активно развивается", — сказал Маслов. Он добавил, что значительным драйвером для контейнерного рынка России стало развитие отечественной промышленности и импортозамещение, благодаря чему внутренние контейнерные перевозки кратно растут в текущем году. "Динамика перевозок в 2025 году будет более умеренная, но при отсутствии значимых геополитических явлений останется положительной", — заключил Маслов. Ранее группа сообщала, что контейнерный рынок России в январе-июле текущего года вырос на 9,3% в годовом выражении и составил 3,9 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/mintrans-1970336923.html

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россия, китай, индия, fesco, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире