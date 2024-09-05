https://ria.ru/20240905/evakuatsiya-1970868172.html

ВСУ насильственно эвакуируют людей, заявили в Харьковской ВГА

ВСУ насильственно эвакуируют людей, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 05.09.2024

ВСУ насильственно эвакуируют людей, заявили в Харьковской ВГА

ВСУ возобновили насильственную эвакуацию людей из Купянского района Харьковской области, чтобы там не осталось свидетелей мародерства, которым украинские... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:42

2024-09-05T16:42

2024-09-05T16:44

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ возобновили насильственную эвакуацию людей из Купянского района Харьковской области, чтобы там не осталось свидетелей мародерства, которым украинские военные намерены заниматься до прихода ВС РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк. "От многих источников из Купянского района Харьковской области нам поступает информация о том, что представители киевского нацистского режима вернулись к насильственной эвакуации граждан. В случае отказа от эвакуации украинские власти проводят отключения абонентов от коммунальных услуг: подачи газа, водоснабжения и электричества, а также отказывают в предоставлении гуманитарной помощи", - сказал Лисняк на пресс-конференции. Он добавил, что, по его информации, в ближайшее время будет прекращено автобусное сообщение по маршруту Купянск - Харьков. "Цель ВСУ - убрать из города предполагаемых свидетелей планируемых преступлений, в числе которых мародерство и разграбление оставшихся предприятий малого и среднего бизнеса до прихода российских войск", - отметил замглавы ВГА.

https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html

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в мире, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф