https://ria.ru/20240905/energopotentsial-1970852400.html

Энергопотенциал Хабаровского края стал темой соглашения с "РусГидро"

Энергопотенциал Хабаровского края стал темой соглашения с "РусГидро" - РИА Новости, 05.09.2024

Энергопотенциал Хабаровского края стал темой соглашения с "РусГидро"

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях Восточного экономического форума обсудил с генеральным директором РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:45

2024-09-05T16:45

2024-09-05T16:45

хабаровский край

хабаровск

николаевск-на-амуре

дмитрий демешин

русгидро

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях Восточного экономического форума обсудил с генеральным директором "РусГидро" энергетический потенциал региона, стороны подписали соглашение. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ПАО "РусГидро". Документ направлен на укрепление взаимодействия по обеспечению надежного, бесперебойного теплоснабжения, недопущения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения отопительного сезона. "Укрепление энергетического потенциала Хабаровского края мы обсудили с генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным. В первую очередь - завершение строительства ТЭЦ-4 в Хабаровске. Также для нас важна возможность участия компании в модернизации тепловых сетей Николаевска-на-Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале. В настоящее время компания ведёт строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая заменит устаревшую ТЭЦ-1. Это повысит надежность теплоснабжения южной части краевого центра. Кроме того, достигнуты договоренности о намерении компании принять участие в конкурентной процедуре по приватизации теплосетевого имущественного комплекса Николаевска-на-Амуре с целью его ремонта. В этом городе проблемы в отопительный период связаны с изношенностью теплосетей. Глава Хабаровского края также отметил, что появление новых объектов энергетики, расширение, модернизация действующих мощностей и оборудования необходимы для развития региона. Вопрос о необходимости строительства дополнительных ТЭЦ Демешин поднимал на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Правительство края продолжает работу с федеральным ведомством по этому направлению. Демешин также сообщил, что "РусГидро" в дни ВЭФ-2024 открыло в Хабаровске единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ). В нём смогут получать консультации как жители города, так и представители коммунальных компаний. Он акцентировал внимание на том, что правительство региона будет поддерживать проект создания подобных центров и в других городах и муниципальных образованиях Хабаровского края. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/demeshin-1970837924.html

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хабаровск

николаевск-на-амуре

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Артем Смирнов

хабаровск, николаевск-на-амуре, дмитрий демешин, русгидро, вэф — 2024 (восточный экономический форум)