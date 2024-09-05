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Цивилев заявил о планах построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности

Цивилев заявил о планах построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности - РИА Новости, 05.09.2024

Цивилев заявил о планах построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума заявил о задаче построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности к 2030 году. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:48

2024-09-05T05:48

2024-09-05T05:48

экономика

россия

дальний восток

владивосток

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума заявил о задаче построить на Дальнем Востоке 11 ГВт мощности к 2030 году. "Потребность... на сегодня у нас составляет до 2050 года 19 ГВт. Сейчас наша задача обеспечить не к 2050 году. Наша задача сейчас - обеспечить к 2030 году 11 ГВт мощности построить на территории Дальнего Востока", - сказал он, выступая на сессии форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

россия

дальний восток

владивосток

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экономика, россия, дальний восток, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)