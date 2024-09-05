Поверка электросчетчиков без снятия: условия и пошаговый алгоритм
Поверка электросчетчиков
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Электросчетчик помогает контролировать расход электрической энергии. Обязанность следить за техническим состоянием измерительных приборов в квартире или доме возлагается на собственника. Как проходит поверка электросчетчиков без снятия, кто может ее осуществлять, сроки и цена услуги в Москве и регионах, ответственность за просрочку – в материале РИА Новости.
Поверка электросчетчика
Поверка электросчетчика – процедура, необходимая для определения корректности измерений прибора учета и соответствия его классу точности. Это позволяет потребителям и сотрудникам управляющих компаний быть уверенными в том, что оборудование находится в рабочем состоянии и проводит расчеты правильно.
Цели
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"Проверка электросчетчиков происходит сразу же после их производства, до передачи потребителю. Это делается в целях выявления брака и различных неисправностей, для предупреждения поломок. Также счетчики могут проверять и после установки. Как правило, это происходит тогда, когда есть подозрения, что считывание потребляемого ресурса происходит неправильно и с ошибками", – поясняет Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Проверяют счетчики специалисты, у которых есть соответствующая лицензия.
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Срок службы электросчетчика
Эксплуатационный срок службы у всех электросчетчиков обозначен в паспорте прибора. Производитель указывает модель и срок годности. В документе также прописано, через какой интервал времени необходимо менять электросчетчики на новые:
- Индукционные измерители электричества. Срок их службы зависит от количества подаваемого тока. Чем больше проходит тока, тем быстрее износ счетчика. По словам специалистов, период эксплуатации таких измерителей электричества составляет около 30 лет.
- Электронные измерители электричества появились относительно недавно, поэтому реальный срок их службы проверить еще не удалось. Но как указывают эксперты, работать они будут 25-30 лет.
- Гибридные измерители электричества могут иметь разную конструкцию и сильно отличаться друг от друга. Согласно паспорту изделий, их срок службы аналогично варьируется от 25 до 35 лет.
Виды поверок
Поверка электросчетчиков подтверждает или опровергает соответствие устройства эталонным стандартам. По словам юриста Виталия Рогожкина, существует несколько видов поверки электросчётчиков:
- Первичная поверка проводится до ввода в эксплуатацию прибора учёта в метрологической службе завода-изготовителя для выявления неисправностей и брака.
- Периодическая поверка необходима для предупреждения неправильного считывания поступающей электроэнергии. Проводится в сроки, указанные в паспорте электросчетчика (в основном не реже одного раза в 16 лет с момента выпуска электросчётчика) специализированной организацией, которая имеет лицензии и аккредитацию.
- Внеплановая поверка проводится при наличии подозрений в правильности работы и точности измерений прибора учёта. Также основанием для внеочередной процедуры может быть повреждение внешнего вида устройства, если его ремонтировали или сорвана пломба госповерителя. Внеплановую поверку также проводят специализированные организации.
Этапы проверки
Процедура проверки приборов без снятия проводится по следующему алгоритму:
- 1.Внешний осмотр проверка электрической прочности изоляции. Специалист осматривает счетчик для установления исправности подключения прибора учета электроэнергии, соответствие комплектации и маркировки, наличие механических повреждений, деформаций корпуса или дополнительных элементов, а также проверки фактов незаконного подключения и воровства электроэнергии.
- 2.Исследование прибора с целью выявления самохода. Проводится методом подключения прибора к электроэнергии по параллельной цепи и методом наблюдение за ним на предмет непроизвольного вращения диска без нагрузки.
- 3.Установление передаточного числа. Этот коэффициент находится на лицевой части прибора и отражает число оборотов диска при потреблении 1 кВт. Специалист во время испытания сравнивает реальные данные с нормативными показателями.
- 4.Проверка погрешностей измерений прибора. Для исследования используются измеритель силы тока и напряжения, секундомер. Относительная и основная погрешности должны соответствовать величинам, указанным разработчиками оборудования. По полученным данным рассчитывается отклонение.
- 5.Пломбировка измерительного оборудования. Для этого на устанавливаемой пломбе оставляется оттиск клейма. А если выявлены дефекты в измерениях, то счетчик требуется заменить на новый.
Кто проводит
Проверку производят специальные аккредитованные организации. Это могут быть как сами поставщики счетчиков, так и сторонние предприятия. Узнать, какие компании имеют соответствующую аккредитацию и право выполнять поверку можно на сайте Росаккредитации.
Для каждого счетчика установлены свои правила поверки и обслуживания. Следует ознакомиться с инструкцией и иной документацией производителя. Чтобы воспользоваться способом поверки счетчика без снятия, требуется уведомить энергопоставляющую организацию в письменной или устной форме. Все вопросы, связанные с поверкой, лицензированная компания, с которой потребитель заключил договор.
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"Необходимо вызвать специалистов, которые осуществят поверку. Сделать это могут ресурсоснабжающие организации (электрогенерирующие компании) и предприятия, имеющие специальную аккредитацию (чаще всего такую аккредитацию имеют официальные поставщики “умных” счетчиков) Если поверку провести на месте невозможно и требуются испытания в лабораторных условиях, то необходимо пригласить представителя управляющей организации, который фиксирует текущие показатели и демонтаж самого счётчика", – говорит Алексей Шильников, директор по продукту компании "Мой дом онлайн".
Стоимость услуги
Единых тарифов за поверку приборов не существует. Средняя стоимость поверки варьируется в зависимости от региона. Многое зависит от производителя счетчика, его типа, а также от региональных экономических особенностей и расценок, которые выставляет та или иная аккредитованная организация. Диапазон цен в Москве варьируется в пределах от 1500 до 5000 рублей.
Документы
При проверке выдается следующий пакет документов:
- договор о поверке счетчика;
- счет на оплату с квитанцией;
- заполненный акт проверочных изысканий с результатами экспертизы от метрологического центра;
- свидетельство о выполненной работе.
По завершению процедуры потребителю выдается свидетельство о поверке, а в техническом паспорте прибора учета делается отметка. Кроме того, по словам Виталия Рогожкина, сейчас данные о поверке заносятся в единую информационную систему "Аршин".
Длительность процедуры
Длительность во многом зависит от самой организации, производящей экспертизу, от вида счетчика и от типа поверки. Если она происходит без снятия прибора учета, то процедура завершится через 2-3 часа, максимально – в течение одного дня.
Проведение межповерочного анализа без демонтажа электрического счетчика включает следующие этапы:
- диагностика номинального напряжения в сети;
- проверка наличия "самохода";
- осмотр прибора на отсутствие физических дефектов;
- оформление акта на специальном бланке и опломбировка счетчика.
Сроки поверки
Межповерочный интервал электросчетчиков прописан в паспорте изделия. Производитель в технической документации указывает, в течение какого времени данное оборудование будет работать без ошибок и погрешностей. Бумаги выдают потребителю после того, как прибор будет установлен и опломбирован.
Как правило, электрические счетчики необходимо поверять раз в 6–15 лет (в зависимости от типа измерительного прибора). Например, механические устройства нужно поверять каждые 8 лет, а соответствующий период для электронных устройств достигает 16 лет. Кроме того, периодичность ревизии электросчетчиков может изменяться в результате нештатных ситуаций.
Что делать, если поверка просрочена
Счетчик, у которого истек срок эксплуатации, непригоден для использования до тех пор, пока его техническое состояние не будет подтверждено лабораторной проверкой.
В случае если поверка просрочена, то потребителю энергоресурсов следует известить исполнителя или поставщика коммунальной услуги, чтобы избежать нормативных начислений с повышающим коэффициентом 1,5. Необходимо оставить заявку на ревизию измерительного прибора.
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Ответственность за просрочку
Обязанность собственника обеспечить установку в помещении индивидуального прибора учета, ввести его в эксплуатацию, а также своевременно заменить и отремонтировать прибор прописана в пункте 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354.
Административная ответственность за несвоевременную поверку приборов учета не предусмотрена. Но данные, полученные со счетчика, который вовремя не прошел поверку, могут признать недействительными, а потребителю, допустившему такое нарушение, грозят расходы в виде дополнительных начислений за все время, в течение которого эксплуатировался данный прибор.
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"Как правило, если счетчик вовремя не прошел экспертизу, то УК начинает рассчитывать потребление по иной формуле. Из-за чего стоимость коммунальных услуг может вырасти в 2-3 раза", – говорит Оксана Васильева.
Применение повышающего коэффициента 1,5 к средним тарифам означает, что за весь период, в течение которого использовался электросчетчик с просроченной поверкой, придется заплатить в полтора раза больше, чем обычно.
Но в конце 2023 года Минстрой разъяснил, что если прибор прошел поверку, то это лишь подтверждает, что и ранее он был исправен. Поэтому собственник имеет право требовать перерасчет с даты окончания поверки и до новой поверки по показаниям, а не по нормативу.
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Законодательство о поверке
Необходимость диагностики приборов учета электроэнергии указана в следующих законодательных актах:
- Федеральный Закон от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
- Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 №250 "О перечне средств измерений".
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"С 1 января 2022 года вступило в силу требование об умных приборах учета электроэнергии. Счетчики нового поколения сами передают показания в энергетические компании организацию, – говорит Алексей Шильников. – Новые приборы учета устанавливаются сейчас не только в новостройках, но и в других многоквартирных и частных домах. Планируется, что в течение 10-15 лет все счетчики будут заменены на "умные". Это стандартные сроки службы приборов учета".
Изменения в 2024 году
В 2022 году был принят Федеральный закон от 06.03.2022 № 40-ФЗ, в котором утверждены штрафы для сетевых организаций и гарантирующих поставщиков за неустановку “умных” приборов учета, но действие его было перенесено 2024 год. Теперь планируется штрафовать энергетиков за неустановку новых приборов учета: организации на 50-100 тыс. рублей, должностные лица – 20-30 тыс. руб.