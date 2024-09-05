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Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам - РИА Новости, 05.09.2024
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07:25 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/elektroenergiya-1970691994.html
Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам
Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам - РИА Новости, 05.09.2024
Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам
Электроэнергию можно отдавать легальным криптомайнерам, если есть профицит, но в приоритете - "социальное развитие", заявил журналистам министр энергетики... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:25
2024-09-05T07:25
экономика
россия
владивосток
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Электроэнергию можно отдавать легальным криптомайнерам, если есть профицит, но в приоритете - "социальное развитие", заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума. Он объяснил, что часто если где-то потребление электроэнергии меньше, чем проектная мощность электростанций, то приходится снижать их выработку, что "делает экономику станции хуже". А ожидание, пока новые потребители "вырастут", может занять несколько лет, добавил министр. "Когда есть профицит, чтобы станции работали на полную мощность, мы готовы эту профицитную энергию отдавать майнерам. Но при условии, только профицитную энергию. И опять при условии, что майнер должен быть легальный. Он должен платить налоги. Потому что сейчас проблема с майнингом - это то, что они находятся все в "серой" зоне", - сказал Цивилев. Но майнинговая деятельность для Минэнерго РФ - не приоритет. "Приоритетом для нас является программа социального развития, развития нашей промышленности", - заключил Цивилев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минэнерго может давать электроэнергию легальным криптомайнерам

Цивилев: электроэнергию можно отдавать легальным криптомайнерам при ее профиците

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Электроэнергию можно отдавать легальным криптомайнерам, если есть профицит, но в приоритете - "социальное развитие", заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.
Он объяснил, что часто если где-то потребление электроэнергии меньше, чем проектная мощность электростанций, то приходится снижать их выработку, что "делает экономику станции хуже". А ожидание, пока новые потребители "вырастут", может занять несколько лет, добавил министр.
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"Когда есть профицит, чтобы станции работали на полную мощность, мы готовы эту профицитную энергию отдавать майнерам. Но при условии, только профицитную энергию. И опять при условии, что майнер должен быть легальный. Он должен платить налоги. Потому что сейчас проблема с майнингом - это то, что они находятся все в "серой" зоне", - сказал Цивилев.
Но майнинговая деятельность для Минэнерго РФ - не приоритет. "Приоритетом для нас является программа социального развития, развития нашей промышленности", - заключил Цивилев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаРоссияВладивостокСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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