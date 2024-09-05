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Глава Тамбовской области проведет прямую линию 24 сентября - РИА Новости, 05.09.2024
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Тамбовская область
 
12:51 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/egorov-1970796576.html
Глава Тамбовской области проведет прямую линию 24 сентября
Глава Тамбовской области проведет прямую линию 24 сентября - РИА Новости, 05.09.2024
Глава Тамбовской области проведет прямую линию 24 сентября
Глава Тамбовской области Максим Егоров проведет прямую линию 24 сентября, сообщил он в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:51
2024-09-05T12:51
тамбовская область
тамбов
максим егоров
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров проведет прямую линию 24 сентября, сообщил он в своем телеграм-канале. Эфир состоится 24 сентября в 17:00 на канале "Россия-24" (Тамбов) и в социальных сетях. Направить свои вопросы можно до 24 сентября включительно по следующим каналам связи: по телефону горячей линии 8-800-201-68-24, звонок бесплатный. Также в мессенджерах WhatsApp и телеграм по номеру +7-915-888-17-48. Кроме того, вопросы можно направить на личные страницы главы региона в социальных сетях, а также в официальной группе правительства Тамбовской области "ВКонтакте" и официальной группе Центра управления регионом в социальной сети, а еще - на портал Госуслуг. "Постоянно быть на связи и помогать людям считаю важнейшей частью своей работы, поэтому стараюсь общаться с жителями области как можно чаще – на личных приемах, во время поездок в муниципалитеты, в социальных сетях. Каждый может быть уверен: просьбу услышат и найдут решение", - написал Егоров. Прямую линию глава региона будет проводить в третий раз. Предыдущая состоялась в феврале 2023 года и вызвала большой интерес у жителей области - поступило более трех тысяч обращений. Вопросы принимались через колл-центр, соцсети, а также портал госуслуг. Актуальными темами стали: состояние дорог, качество воды, благоустройство, адресная социальная помощь, ремонт школ, оказание медицинской помощи, создание спортивных объектов. На прямой линии использовался новый формат, когда в диалоге, кроме руководителя региона и жителей, участвовали заместители главы, министры - они находились в это время в ситуационном центре. Кроме того, на связь выходили главы муниципальных образований.
https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html
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тамбов, максим егоров
Тамбовская область, Тамбов, Максим Егоров

Глава Тамбовской области проведет прямую линию 24 сентября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров проведет прямую линию 24 сентября, сообщил он в своем телеграм-канале.
Эфир состоится 24 сентября в 17:00 на канале "Россия-24" (Тамбов) и в социальных сетях. Направить свои вопросы можно до 24 сентября включительно по следующим каналам связи: по телефону горячей линии 8-800-201-68-24, звонок бесплатный. Также в мессенджерах WhatsApp и телеграм по номеру +7-915-888-17-48.
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Кроме того, вопросы можно направить на личные страницы главы региона в социальных сетях, а также в официальной группе правительства Тамбовской области "ВКонтакте" и официальной группе Центра управления регионом в социальной сети, а еще - на портал Госуслуг.
"Постоянно быть на связи и помогать людям считаю важнейшей частью своей работы, поэтому стараюсь общаться с жителями области как можно чаще – на личных приемах, во время поездок в муниципалитеты, в социальных сетях. Каждый может быть уверен: просьбу услышат и найдут решение", - написал Егоров.
Прямую линию глава региона будет проводить в третий раз. Предыдущая состоялась в феврале 2023 года и вызвала большой интерес у жителей области - поступило более трех тысяч обращений. Вопросы принимались через колл-центр, соцсети, а также портал госуслуг. Актуальными темами стали: состояние дорог, качество воды, благоустройство, адресная социальная помощь, ремонт школ, оказание медицинской помощи, создание спортивных объектов. На прямой линии использовался новый формат, когда в диалоге, кроме руководителя региона и жителей, участвовали заместители главы, министры - они находились в это время в ситуационном центре. Кроме того, на связь выходили главы муниципальных образований.
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