https://ria.ru/20240905/efimov-1970783659.html

Ефимов: Москва выделила землю под создание двух производств медоборудования

Ефимов: Москва выделила землю под создание двух производств медоборудования - РИА Новости, 05.09.2024

Ефимов: Москва выделила землю под создание двух производств медоборудования

Москва предоставила инвесторам землю в районах Северный и Зюзино по льготной ставке аренды рубль в год под строительство двух производств медицинского... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Москва предоставила инвесторам землю в районах Северный и Зюзино по льготной ставке аренды рубль в год под строительство двух производств медицинского оборудования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов"Город заключил договоры аренды земельных участков общей площадью более 1,2 гектара для возведения двух предприятий по производству медицинского оборудования на северо-востоке и юго-западе столицы. Общая площадь объектов превысит 17 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 110 профильных рабочих мест. Размер инвестиций может превысить 1,85 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, участок площадью около гектара на Балаклавском проспекте в Зюзине получит производитель рентгеновской техники. На будущем производстве площадью 15 тысяч квадратных метров будут изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. Мощность предприятия составит 400 единиц оборудования в год.Другой инвестор на четверти гектара на Дмитровском шоссе возведет производство ортопедических медицинских изделий. Площадь здания составит почти 2,2 тысячи квадратных метров.Льготная аренда по ставке рубль в год предусмотрена в Москве для масштабных инвестпроектов, предполагающих развитие производств, создание современной инфраструктуры и рабочих мест. Под реализацию таких проектов в столице уже предоставлено в аренду по льготной ставке более 200 гектаров земли.

https://ria.ru/20240905/efimov-1970614933.html

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москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы