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Ефимов: Москва с начала года назначила 20 операторов проектов КРТ

Ефимов: Москва с начала года назначила 20 операторов проектов КРТ - РИА Новости, 05.09.2024

Ефимов: Москва с начала года назначила 20 операторов проектов КРТ

Власти Москвы с начала года назначили 20 операторов проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реорганизуют примерно 138 гектаров неэффективно... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Власти Москвы с начала года назначили 20 операторов проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые реорганизуют примерно 138 гектаров неэффективно используемой земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участках площадью около 138 гектаров операторы комплексного развития территорий построят 2,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений составит более 726 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти 9 миллиардов рублей. В итоге будет создано 29,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, эти проекты предполагают строительство в 20 районах города более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для столичной программы реновации жилфонда. Кроме того, планируется возвести свыше 730 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости, уточняется в сообщении.Как добавляется в нем, строительство в рамках этих проектов КРТ займет от четырех до 11 лет.Сейчас в Москве реализуется 236 проектов КРТ, совокупно охватывающих более 3,1 тысячи гектаров.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы