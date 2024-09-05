https://ria.ru/20240905/durov-1970922231.html

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев, пишут СМИ

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев, пишут СМИ

Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию страны в течение шести месяцев, пишет журнал Paris Match. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:02

2024-09-05T21:02

2024-09-05T22:07

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию страны в течение шести месяцев, пишет журнал Paris Match."Помещенному под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (один миллион евро выплачивается немедленно и 500 тысяч евро ежемесячно в течение восьми месяцев) Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции в течение следующих шести месяцев", — говорится в статье.Согласно изданию, сейчас Дуров находится в поисках жилья в лучших кварталах Парижа, бюджет при этом не представляет проблемы. По информации журнала, Дуров может вселиться в новое жилье уже в конце этой недели.Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику со стороны общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа его отпустили под залог, при этом Дуров обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240905/lavrov-1970896450.html

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в мире, франция, париж, павел дуров, задержание павла дурова во франции