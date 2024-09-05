https://ria.ru/20240905/durov-1970759516.html

Путин заявил, что знает о претензиях многих стран к Дурову

Путин заявил, что знает о претензиях многих стран к Дурову - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил, что знает о претензиях многих стран к Дурову

Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает о претензиях многих стран к основателю Telegram Павлу Дурову. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:54

2024-09-05T10:54

2024-09-05T11:07

владимир путин

франция

павел дуров

telegram

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что знает о претензиях многих стран к основателю Telegram Павлу Дурову."У нас к нему каких-то претензий не было, никаких, но я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

франция

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владимир путин, франция, павел дуров, telegram, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)