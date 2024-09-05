Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности задержания Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 05.09.2024 (обновлено: 15:44 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/durov-1970704863.html
Стали известны подробности задержания Дурова
Стали известны подробности задержания Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
Стали известны подробности задержания Дурова
Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1. В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:34
2024-09-05T15:44
павел дуров
франция
telegram
задержание павла дурова во франции
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:548:2275:1828_1920x0_80_0_0_6dacfe66319c02d4bf630ebf9e1604b6.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1. В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти в лаундж-зал для VIP-персон. Затем туда пришли сотрудники полиции и попросили Дурова и его спутников подняться наверх, так ему сказали, что он задержан. "Он не мог в это поверить", — рассказал источник телеканала. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240905/durov-1970699964.html
https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767630_0:171:2275:1877_1920x0_80_0_0_3aa33bb88360d61d899dc8bdbd4c35dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел дуров, франция, telegram, задержание павла дурова во франции, технологии
Павел Дуров, Франция, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии
Стали известны подробности задержания Дурова

TF1: перед задержанием Павел Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1.

В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти в лаундж-зал для VIP-персон. Затем туда пришли сотрудники полиции и попросили Дурова и его спутников подняться наверх, так ему сказали, что он задержан.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
Вчера, 08:18
"Он не мог в это поверить", — рассказал источник телеканала.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
Павел ДуровФранцияTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала