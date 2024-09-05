https://ria.ru/20240905/durov-1970704863.html

Стали известны подробности задержания Дурова

Стали известны подробности задержания Дурова - РИА Новости, 05.09.2024

Стали известны подробности задержания Дурова

Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1. В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:34

2024-09-05T08:34

2024-09-05T15:44

павел дуров

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telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1. В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти в лаундж-зал для VIP-персон. Затем туда пришли сотрудники полиции и попросили Дурова и его спутников подняться наверх, так ему сказали, что он задержан. "Он не мог в это поверить", — рассказал источник телеканала. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240905/durov-1970699964.html

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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павел дуров, франция, telegram, задержание павла дурова во франции, технологии