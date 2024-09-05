Стали известны подробности задержания Дурова
TF1: перед задержанием Павел Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Перед задержанием основатель Telegram Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже, пишет TF1.
В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти в лаундж-зал для VIP-персон. Затем туда пришли сотрудники полиции и попросили Дурова и его спутников подняться наверх, так ему сказали, что он задержан.
В статье отмечается, что он успел забрать багаж и пройти в лаундж-зал для VIP-персон. Затем туда пришли сотрудники полиции и попросили Дурова и его спутников подняться наверх, так ему сказали, что он задержан.
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"Он не мог в это поверить", — рассказал источник телеканала.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.