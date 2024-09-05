Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
Песков: ситуация с Дуровым вряд ли сподвигнет Россию и Францию на контакты
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Ситуация с Павлом Дуровым вряд ли может сподвигнуть Россию и Францию на какие-либо контакты, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь. Но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции. И, конечно, для французских властей это его гражданство является единственным и приоритетным", - сказал он в интервью "Известиям".
"Здесь наши возможности ограничены. И вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую сторону, или французскую на какие-либо контакты", - добавил Песков.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
В Госдуме ответили, повлияет ли арест Дурова на работу Telegram
4 сентября, 11:34