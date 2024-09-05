Рейтинг@Mail.ru
Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/donetsk-1970809153.html
Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии
Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 05.09.2024
Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии
Состояние раненных в результате артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке в среду стабильное, они получают необходимое лечение, заявил глава ДНР... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:32
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
донецк
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970505721_7:0:2539:1424_1920x0_80_0_0_19a8b68390b7409defbcd6a22dd06c68.png
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Состояние раненных в результате артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке в среду стабильное, они получают необходимое лечение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале после посещения пострадавших в больнице в Донецке. "Поступившие вчера пациенты получают всё необходимое лечение, их состояние стабильное" – написал Пушилин. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что число жертв обстрела достигло четырех. МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970505721_647:0:2546:1424_1920x0_80_0_0_5da33a29440ad0f8cce795204962eee7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии

Пушилин: состояние раненных при обстреле рынка "Сокол" в Донецке стабильное

© РИА НовостиПоследствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Состояние раненных в результате артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке в среду стабильное, они получают необходимое лечение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале после посещения пострадавших в больнице в Донецке.
"Поступившие вчера пациенты получают всё необходимое лечение, их состояние стабильное" – написал Пушилин.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что число жертв обстрела достигло четырех.
МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести.
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
4 сентября, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала