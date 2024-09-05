https://ria.ru/20240905/donetsk-1970809153.html

Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии

Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 05.09.2024

Раненные при обстреле рынка в Донецке находятся в стабильном состоянии

Состояние раненных в результате артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке в среду стабильное, они получают необходимое лечение, заявил глава ДНР... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:32

2024-09-05T13:32

2024-09-05T13:32

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

донецк

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Состояние раненных в результате артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке в среду стабильное, они получают необходимое лечение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале после посещения пострадавших в больнице в Донецке. "Поступившие вчера пациенты получают всё необходимое лечение, их состояние стабильное" – написал Пушилин. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что число жертв обстрела достигло четырех. МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970558040.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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здоровье - общество, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия