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Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 05.09.2024
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Тамбовская область
 
16:11 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/dokhody-1970859401.html
Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 1,6 млрд рублей
Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 05.09.2024
Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 1,6 млрд рублей
На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:11
2024-09-05T16:11
тамбовская область
максим егоров
тамбовская областная дума
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, законопроект внесен главой области Максимом Егоровым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметила в своем выступлении перед законодателями заместитель главы области - министр финансов Любовь Третьякова, доходы и расходы бюджета увеличены на 1,6 миллиарда рублей. Увеличение доходов бюджета свидетельствует о том, в регионе развивается экономика, растет собираемость налогов, проводится грамотная финансово-экономическая политика. Так, за первое полугодие текущего года рост промышленного производства в области составил 116% (по России этот показатель – 104,4%). Прибыль предприятий области увеличилась на 18 пунктов (в РФ – 9,5%). Рост средней заработной платы в регионе за январь-май в номинале превысил 121%. "Бюджет региона является социально направленным: более 60% расходов планируется направить на повышение зарплат бюджетникам, развитие сферы образования, здравоохранения, социальную поддержку населения. Мы продолжим ремонт дорог. Также будет обеспечено софинансирование по национальным проектам, инфраструктурным проектам. Благодарю депутатов за поддержку данного законопроекта", - цитирует пресс-служба Егорова. Почти 400 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплат в системах образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты. На ремонт дорог дополнительно выделят 323,7 миллиона рублей. Кроме этого, увеличиваются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства области на 150 миллионов рублей. Конкретные суммы и цели их использования будет определять комиссия по бюджетным проектировкам.
https://ria.ru/20240905/egorov-1970796576.html
https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html
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максим егоров, тамбовская областная дума, россия
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбовская областная Дума, Россия

Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 1,6 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
Стелла-сердце Я люблю Тамбов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Стелла-сердце "Я люблю Тамбов" в Тамбове
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, законопроект внесен главой области Максимом Егоровым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметила в своем выступлении перед законодателями заместитель главы области - министр финансов Любовь Третьякова, доходы и расходы бюджета увеличены на 1,6 миллиарда рублей.
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Увеличение доходов бюджета свидетельствует о том, в регионе развивается экономика, растет собираемость налогов, проводится грамотная финансово-экономическая политика. Так, за первое полугодие текущего года рост промышленного производства в области составил 116% (по России этот показатель – 104,4%). Прибыль предприятий области увеличилась на 18 пунктов (в РФ – 9,5%). Рост средней заработной платы в регионе за январь-май в номинале превысил 121%.
"Бюджет региона является социально направленным: более 60% расходов планируется направить на повышение зарплат бюджетникам, развитие сферы образования, здравоохранения, социальную поддержку населения. Мы продолжим ремонт дорог. Также будет обеспечено софинансирование по национальным проектам, инфраструктурным проектам. Благодарю депутатов за поддержку данного законопроекта", - цитирует пресс-служба Егорова.
Почти 400 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплат в системах образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты. На ремонт дорог дополнительно выделят 323,7 миллиона рублей. Кроме этого, увеличиваются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства области на 150 миллионов рублей. Конкретные суммы и цели их использования будет определять комиссия по бюджетным проектировкам.
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