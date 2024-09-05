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В Китае заявили, что их дипломаты не вмешиваются во внутренние дела США
В Китае заявили, что их дипломаты не вмешиваются во внутренние дела США - РИА Новости, 05.09.2024
В Китае заявили, что их дипломаты не вмешиваются во внутренние дела США
Китайские дипломаты в США не вмешиваются во внутренние дела страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:55
2024-09-05T04:55
2024-09-05T04:55
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Китайские дипломаты в США не вмешиваются во внутренние дела страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Представитель посольства КНР подчеркнул, что сообщение СМИ "содержит злонамеренные домыслы и полностью не соответствует действительности". "Дипломаты КНР в США привержены продвижению взаимопонимания и сотрудничества. Они никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Выполнение их обязанностей не должно быть нарушено или прервано. Мы решительно выступаем против фабрикации ложной информации", — добавил он.Ранее телеканал CNN передавал, что генконсул КНР в Нью-Йорке якобы был выслан из США на фоне обвинений в работе на Китай, предъявленных бывшей помощнице губернатора Нью-Йорка. Госдеп разъяснил, что у высокопоставленного дипломата подошел к концу срок командировки, и он не был выслан, а уехал в рамках регулярной ротации.
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в мире, китай, сша, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Государственный департамент США
В Китае заявили, что их дипломаты не вмешиваются во внутренние дела США
Китайские дипломаты в США заявили, что не вмешиваются во внутренние дела страны