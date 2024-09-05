https://ria.ru/20240905/demeshin-1970837924.html

Врио губернатора Хабаровского края Демешин на ВЭФ стал модератором сессии

Врио губернатора Хабаровского края Демешин на ВЭФ стал модератором сессии - РИА Новости, 05.09.2024

Врио губернатора Хабаровского края Демешин на ВЭФ стал модератором сессии

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые принял участие на Восточном экономическом форуме-2024 в качестве... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:54

2024-09-05T14:54

2024-09-05T14:54

хабаровский край

дальний восток

владивосток

дмитрий демешин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин впервые принял участие на Восточном экономическом форуме-2024 в качестве модератора на стратегической сессии. "Впервые принял участие на ВЭФ в качестве модератора. Тема для меня как для руководителя региона близкая. Бизнес, инвестиции, расцвет нашей экономики - слова, за которыми должны стоять реальные дела. Раз уж мы говорим про необходимость развития предпринимательской инициативы, власть обязана обеспечить условия, в которых эту инициативу захочется проявлять. Оптимизацию контроля и надзора за работой бизнеса очень живо обсудили на стратегической сессии ВЭФ-2024 "Сколько стоит контроль?", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти активно стараются защищать бизнес. За последние пять лет количество проверок сократилось в четыре раза - с полутора миллионов до 350 тысяч по итогам 2023 года. Действует новый закон о контроле, введён мораторий на массовые проверки, расширилось применение риск-ориентированного подхода. "Это дает результат, но есть куда двигаться в направлении снижения административного давления, не забывая о необходимости обеспечивать безопасность людей и защиту их прав. Бесконтрольности быть не должно, а вот оптимизировать налоговые проверки, автоматизировать фискальный контроль, упростить таможенные процедуры - можно", - сказал Демешин. По его словам, предложения, выработанные на стратсессии, были озвучены президенту страны как варианты, которые могут лечь в основу законодательной инициативы. Владимир Путин специально собрал модераторов дискуссионных площадок ВЭФ. Он отметил важность обобщения имеющегося опыта в привлечении инвестиций на Дальний Восток, оптимизации этих процессов. "За последние годы количество проверок бизнеса значительно сократилось, и мы видим эффект - в увеличении прибыли и росте налоговых отчислений, на которые мы можем строить социальные объекты и ремонтировать дороги. Но есть большое количество инвестиционных проектов, где ещё даже лопата в землю не успела воткнуться, а проверяющие органы уже идут с проверкой. И мы, к сожалению, видим здесь, на Дальнем Востоке, что из 3 тысяч резидентов ТОР и СПВ за прошедший год проверили 1033. Это много и, конечно, резидентов, в том числе с иностранным участием, зачастую пугает такая ситуация", - сообщил врио губернатора региона. Он уверен, что количество проверок по аспектам деятельности компаний, не связанным с безопасностью людей, можно снизить. И заменить обязательным страхованием с разными степенями риска. "И самое главное, в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нам точно нужно учитывать их эффективность для развития государства: сколько государство зарабатывает с этого и сколько убытка терпит бизнес", - заключил Демешин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, владивосток, дмитрий демешин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)