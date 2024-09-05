https://ria.ru/20240905/delo-1970868562.html

В Башкирии возбудили дело после падения из окна участников квеста

В Башкирии возбудили дело после падения из окна участников квеста - РИА Новости, 05.09.2024

В Башкирии возбудили дело после падения из окна участников квеста

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения из окна второго этажа трех... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:45

2024-09-05T16:45

2024-09-05T16:45

происшествия

россия

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения из окна второго этажа трех участников квеста, сообщило СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента. По кадрам видно, как трое парней жестко приземлились, падая с высоты. Сообщалось, что актер квеста загнал участников к окну и пугал электрошокером. Прокуратура региона сообщала, что трое 21-летних участников квеста во время прохождения игры выпали из окна второго этажа, двое из них госпитализированы. В минздраве Башкирии РИА Новости позже уточнили, что один из пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализирован в отделение нейрохирургии стерлитамакской больницы, второй находится в удовлетворительном состоянии, он отпущен на амбулаторное лечение. В СУСК РФ по региону сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "По предварительным данным, 31 августа в Стерлитамаке во время оказания услуг по организации развлекательных игр - квестов трое молодых людей выпали из окна второго этажа и получили различные телесные повреждения, степень тяжести которых предстоит установить следствию. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователь СК работает на месте происшествия. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении следственного управления.

https://ria.ru/20240804/dagestan-1963982061.html

https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html

россия

стерлитамак

республика башкортостан

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происшествия, россия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан