https://ria.ru/20240905/delo-1970849287.html

Суд рассмотрит дело бывшего генерала ФТС в особом порядке

Суд рассмотрит дело бывшего генерала ФТС в особом порядке - РИА Новости, 05.09.2024

Суд рассмотрит дело бывшего генерала ФТС в особом порядке

Дело в отношении бывшего генерала Федеральной таможенной службы Олега Завгороднего, который устроил скандал в отеле Калининграда, будет рассмотрено в особом... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:31

2024-09-05T15:31

2024-09-05T15:31

происшествия

калининград

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Дело в отношении бывшего генерала Федеральной таможенной службы Олега Завгороднего, который устроил скандал в отеле Калининграда, будет рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, сообщила пресс-служба суда. "Дело в отношении бывшего генерала Федеральной таможенной службы, который устроил скандал в отеле города Калининграда, будет рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Такое решение принял Ленинградский районный суд города Калининграда в ходе предварительного слушания по делу. Соответствующие ходатайства заявила сегодня сторона защиты", - говорится в сообщении. По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в отеле Калининграда, а в ответ на замечания устроил драку с охранником гостиницы. Как следует из показаний свидетеля - администратора гостиницы, ей поступил сигнал от постояльцев о том, что на 7-м этаже в коридоре лежит мужчина и мешает им пройти. Охранник гостиницы поднялся, подошел к нему, предложил проводить его до номера. В ответ на это мужчина стал проявлять агрессию. А когда они прошли в лифт, схватил охранника сзади и стал душить. Тот по рации позвал на помощь напарника. При выходе из лифта обвиняемый нанес охраннику удар рукой в лицо. Тогда охранники повалили его на пол, стали удерживать и вызвали сотрудников Росгвардии, которые потребовали агрессивного мужчину проехать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и составления протокола об административном правонарушении (мелкое хулиганство). В ответ Завгородний, продолжая нецензурно выражаться, нанес одному из полицейских несколько ударов ногами в область туловища и головы. После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции. Находясь в фойе дежурной части, Завгородний нанес полицейскому один удар по ногам, однако тот успел уклониться. На требования прекратиться противоправные действия мужчина не реагировал, нанес другому сотруднику полиции удар плечом в область груди. "Действия обвиняемого Завгороднего О.А. следствием квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. При допросе на предварительном следствии Завгородний О.А. вину признал, в содеянном раскаялся", - уточнили в пресс-службе. В ходе предварительного слушания также была определена дата основного заседания - 16 сентября в 10.00.

https://ria.ru/20240904/altaj-1970550584.html

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html

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происшествия, калининград, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)