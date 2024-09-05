https://ria.ru/20240905/darstvennaya-1755893522.html

Дарственная на квартиру или завещание: юристы рассказали, что выгоднее

Дарственная на квартиру 2024 как оформить, сколько стоит и какие документы нужны

Дарственная на квартиру или завещание: юристы рассказали, что выгоднее

Дарственная на квартиру — безвозмездная передача имущества от одного человека другому. Как оформить договор дарения в 2024 году, сколько это стоит, нужно ли... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:48

2024-09-05T12:48

2024-09-05T12:48

жилье

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Дарственная на квартиру — безвозмездная передача имущества от одного человека другому. Как оформить договор дарения в 2024 году, сколько это стоит, нужно ли платить налог, если договор заключается между близкими родственниками, — в материале РИА Новости.Дарственная на квартируДоговор дарения (дарственная) — безвозмездная передача имущества от одного человека другому в установленном законом порядке."Когда мы говорим о "дарственной", то согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации имеем в виду договор дарения. Такой договор является популярным способом передачи недвижимости (в частности, квартир) при жизни собственника", — отмечает Евгений Венгеровский, кандидат юридических наук, директор по развитию цифровой платформы гражданских законодательных инициатив "Инициатор".Договор дарения квартиры заключается в простой письменной форме. Если стороны изъявят желание оформить его нотариально, они вправе обратиться к нотариусу. Переход права собственности по договору дарения подлежит государственной регистрации.ОсобенностиОсобенностью дарственной в первую очередь является безвозмездность. Одна сторона (даритель) желает передать другой (одаряемому) свою квартиру и не требует взамен оплаты за недвижимость.Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп" предупреждает: "Многие спешат заключить договор дарения, думая, что все просто, и не всегда внимательно относятся ко всем условиям. Провальным шагом является использование шаблонных форм. Спорные ситуации часто возникают у предпринимателей из-за нормы Гражданского кодекса о запрете дарения между коммерческими организациями. Многие контрагенты могут использовать эту лазейку, чтобы порушить договор раз и навсегда. Кроме того, нормы о договоре дарения имеют важное значение при разделе имущества между мужем и женой, так как подаренное остается собственностью того супруга, кому оно было предназначено"."Кроме того, дарение — это сделка, которая требует согласия одаряемого принять имущество в дар. То есть подарить квартиру без согласия на это получающей стороны нельзя. Дарители должны осознавать, что в случае дарения они утрачивают всякие права на подаренное имущество и полностью лишаются своей бывшей собственности. Доказать в суде заблуждение относительно особенностей совершенной сделки весьма непросто", — уточняет юрист Александр Ларин."Нельзя осуществлять дарение под условием или с условием о том, что оно осуществится после смерти дарителя. Так как это фактически завещание, к нему применяются другие нормы ГК РФ", — отмечает Нихад Касумов, юрист, учредитель компании "Касумов и партнеры"."Согласно Гражданскому кодексу, договор дарения является безвозмездной сделкой, поэтому если он заключается "под условием", то такой договор будет признан мнимой или притворной сделкой", — добавляет Евгений Венгеровский."Например, нельзя подарить квартиру детям при условии, что они с отличием закончат обучение или будут вести исключительно здоровый образ жизни, вовремя оплачивать коммунальные услуги", — говорит Александр Ларин.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, отмечает следующие особенности договора дарения: "Дарственная на квартиру — безвозмездная сделка, то есть тот, кто получает в дар, не должен передавать дарителю что-то взамен. Иначе это будет не договор дарения, а договор купли-продажи или мены. Право собственности на квартиру переходит только после регистрации дарения. Если это не сделать, то собственником все равно будет считаться даритель. Если даритель находится в браке, то необходимо согласие другого супруга, которое заверено нотариусом".Анастасия Кучерена объясняет особенности "безвозмездности" договора дарения между физическими и юридическими лицами: "Вопрос о безвозмездности сделок является дискуссионным даже в современной правовой литературе. Принято считать, что в договоре дарения даритель имеет намерение одарить, что не присуще коммерческим организациям, поэтому достаточно трудно в суде доказать, что договор, заключенный между юридическими лицами, является договором дарения".Эксперт советует в договоре дарения, заключаемом между физическими лицами, четко прописывать намерение одарить. Не следует включать какие-либо встречные обязательства другой стороны. Если договор заключается между коммерческими структурами, то необходимо ссылаться на позицию судов (например, постановление Президиума Высшего арбитражного суда России от 4 декабря 2012 г. №8989/12), а при формулировании условий четко прописывать наличие выгоды, которую другая сторона может получить, чтобы избежать квалификации договора в качестве договора дарения.ТребованияПри оформлении дарственной на квартиру необходимо соблюсти следующие условия:ДокументыДоговор дарения заключается в простой письменной форме и по желанию сторон заверяется у нотариуса."Если стороны изъявят желание оформить договор дарения квартиры нотариально, они вправе обратиться к нотариусу", — отмечает Сергей Полежаев, судебный юрист по гражданским делам в компании "Ваш юрист"."Но если даритель в преклонном возрасте, лучше заверить договор дарения. Нотариус удостоверит его дееспособность, прямую волю, отсутствие давления со стороны. Таким образом одаряемый сократит риск оспаривания дарения заинтересованными лицами, ими могут быть наследники после смерти дарителя. На практике договоры дарения недвижимости, где дарителями выступают граждане преклонного возраста, гораздо чаще оспариваются, чем договоры купли-продажи", — предупреждает Татьяна Трофименко, специалист Европейской Юридической Службы.Для заключения дарственной необходимы следующие документы:"Если даритель не представит согласие супруга, сотрудник МФЦ в любом случае обязан принять заявление и договоры. Однако при получении документов после регистрации перехода права собственности одаряемый может обнаружить в особых отметках "переход права зарегистрирован без согласия супруга". У подобных квартир, как правило, низкая ликвидность, их сложно продать", — предупреждает Татьяна Трофименко."Если дарение происходит между близкими родственниками, достаточно простой письменной формы договора. В случае, если, например, сожитель дарит своей сожительнице квартиру, то нотариальное заверение обязательно, так как в противном случае такую сделку можно будет оспорить в суде", — говорит Алина Захарова, руководитель юридической компании LawGuider INT."Удобнее всего составить документ у нотариуса и через него же направить на регистрацию прав в Росреестр. Отдельно регистрировать сам договор не требуется. Но можно подать документы и самостоятельно через МФЦ", — говорит Нихад Касумов."До 14-летнего возраста за ребенка подписывают договор родители — законные представители, после ребенок сам подписывает договор дарения, но в присутствии родителей. По статье 64 СК РФ права и обязанности родителей равны, поэтому, сотрудник МФЦ вправе затребовать присутствие обоих родителей, — уточняет Татьяна Трофименко. — В дальнейшем продать квартиру, подаренную ребенку, можно только при наличии согласия опеки (статья 21 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве")".Юрий Аванесов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы уточняет, что договор дарения подписывается с согласия родителей, а не в их присутствии. Кроме того такое согласие принимается даже, если оно получено после сделки."Интересно правовое положение акта-приема передачи квартиры. По статье 556 ГК России передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Для дарения недвижимости такого условия о подписании акта прямо законом не предусмотрено, однако на практике сотрудники МФЦ его нередко требуют. Рекомендуем составить акт приема-передачи заблаговременно либо отстоять свои права по ст. 556 ГК России", — говорит Татьяна Трофименко.Срок действия"Договор дарения квартиры бессрочный, поэтому срока никакого нет. Но право собственности возникнет только после регистрации перехода права на квартиру", — говорит Оксана Васильева.Плюсы и минусыДарственная имеет ряд преимуществ и недостатков.К плюсам можно отнести:Минусы:Часто плюсами и минусами интересуются пожилые люди, выбирая между дарственной и завещанием. Эти же документы часто путают. Отличие в том, что по завещанию наследник вступает во владение квартирой только после смерти наследодателя. При дарении — сразу после ее фактической передачи (например, по акту приема-передачи).“В договоре дарения может быть предусмотрено право дарителя отменить дарение, если он переживет одаряемого. Для отмены достаточно подать заявление в Росреестр. Раньше можно было только через суд”, — отмечает Юрий Аванесов."Кроме того, договор дарения проще признать недействительным, если, например, даритель — пожилой человек, больше не имеет жилья и заблуждался в силу возраста или каких-либо заболеваний в последствиях сделки. Причем не только даритель, но и лица, чьи права нарушены в результате договора дарения квартиры, могут оспорить эту сделку. Например, родственники покойного, если докажут, что даритель был не способен понимать значение своих действий. Куда сложнее признать недействительной возмездную сделку, например, куплю-продажу квартиры", — говорит Александр Ларин."Если оформлять дарственную квартиры между близкими родственниками, то платить налоги по такому договору не надо. Кроме этого, договор дарения могут использовать как альтернативу завещанию. С одной стороны, переход права собственности осуществляется в более простом порядке по сравнению с наследованием и затраты меньше. А с другой стороны, одаряемый становится собственником квартиры не после смерти дарителя, а еще при его жизни. А это может повлечь за собой нежелательные последствия для дарителя, — рассказывает Оксана Васильева. — Если даритель является всего лишь совладельцем квартиры, то есть ему принадлежит только доля, то при продаже необходим учет мнения других совладельцев, которые к тому же имеют преимущественное право покупки. При оформлении дарственной на такую долю учет мнения остальных не нужен, они уже не в приоритете по сравнению с другими лицами".Как оформить дарственнуюОформить факт дарения можно самостоятельно в МФЦ либо обратиться к нотариусу и юристу для разъяснения нюансов и особенностей процедуры."При оформлении дарственной можно обратиться к нотариусу. Он растолкует при необходимости непонятные положения договора. Также нотариус в состоянии зарегистрировать переход права собственности, что в разы быстрее по сравнению с тем, если самостоятельно обращаться в Росреестр. Можно и самому лично составить договор дарения, но при этом есть риск совершения в нем юридических ошибок. Либо обратиться за помощью к юристу. Он составит договор дарения квартиры и укажет в нем все необходимые условия. Оформить дарственную можно и в МФЦ, но не везде такая услуга предоставляется, поэтому в данном случае можно позвонить в удобный для вас МФЦ и узнать про возможность заключения такой сделки", — комментирует Оксана Васильева.Где оформляетсяОформить дарственную необходимо в Росреестре, который зарегистрирует переход прав собственности."Если вы оформляете у нотариуса, то в таком случае вам больше не надо никуда идти (ст. 55 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"). Если же при помощи юристов, риэлторов или самостоятельно, то тогда придется еще обращаться в Росреестр для регистрации перехода права собственности. Если дарственная на квартиру оформляется через МФЦ, то обращаться в Росреестр тоже не надо. После завершения всей процедуры одаряемый может получить выписку из ЕГРН, где будет уже указано, что он является собственником", — говорит Оксана Васильева.Порядок оформленияДля того чтобы факт дарения состоялся, необходимо предпринять следующие шаги:"К заявлению в Росреестр должны быть приложены договор дарения, выписка из ЕГРН, нотариально заверенное согласие супруга дарителя, если квартира в общей собственности, разрешение органов опеки, если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних или недееспособных граждан. После регистрации права собственности на одаряемого необходимо также подписать акт приемки-передачи квартиры", — отмечает партнер практики частных клиентов АБ "S&K Вертикаль" Татьяна Микони.ЦенаСтоимость зависит от того, чьими услугами решил воспользоваться даритель. В любом случае необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере двух тысяч рублей."Если вы обращаетесь к юристам, нотариусам или риэлторам, то придется платить за их услуги. В МФЦ тоже существует определенная плата за оказание услуг по составлению договора дарения. Чтобы узнать цену, необходимо обратиться в МФЦ, где вы собрались получать такую услугу. Если же необходимо оформить к тому же нотариальное согласие супруга на дарственную, то тогда придется платить за услуги нотариуса", — говорит Оксана Васильева."Помочь в составлении договора могут юристы. Стоимость такой услуги в среднем от пяти до десяти тысяч рублей. Расходы на нотариуса могут достигать нескольких десятков тысяч. Все зависит от стоимости имущества, поскольку от нее зависит итоговая стоимость услуг", — уточняет Александр Ларин.Особенности дарственной на квартиру родственникуБлизкие родственники освобождаются от обязанности уплачивать налог при получении квартиры в дар (п. 18.1 ст. 217НК РФ).Тогда как одаряемому, получившему недвижимость от дальнего родственника или вовсе от чужого человека, придется заплатить налог в размере 13 процентов от кадастровой стоимости подарка."Особенностью дарственной на квартиру родственнику является то, что налог на дарение отсутствует. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом России", — отмечает Кирилл Воробьев, ООО "Земельный юрист".Отказ и отмена даренияСуществует разница между понятиями "отказ" и "отмена" дарения. Отказаться от дарения квартиры можно, если заключен договор с обещанием дарения в будущем, но само дарение еще не было осуществлено."Если имущественное, семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменились настолько, что передача квартиры в новых условиях приведет к снижению уровня жизни дарителя, он может отказаться от дарения. Вопрос о том, идет ли речь о существенном снижении уровня жизни дарителя, является оценочным и решается судом с учетом конкретных обстоятельств", — уточняет Тагир Гаджиэменов, судебный юрист фирмы "Гарант".Отмена дарения квартиры применяется после заключения соответствующего договора и передачи имущества."Без наличия особых обстоятельств отменить договор дарения и вернуть подаренную квартиру невозможно. Такие обстоятельства прямо прописаны в законе (статья 578 ГК России)", — отмечает Тагир Гаджиэменов.Изменения в 2024 годуВ 2024 году особых изменений в процедуре дарения имущества не отмечается. По-прежнему согласно закону требуется согласие обоих участников сделки. Просто захотеть подарить кому-то недвижимость недостаточно, важно, чтобы новый собственник согласился безвозмездно принять его и оформить на свое имя. Сделка нуждается в регистрации в Росреестре. Случаи, когда дарение запрещено законом, перечислены в ст. 575 ГК РФ. Обойти эти запреты невозможно, подобные сделки аннулируются в судебном порядке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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