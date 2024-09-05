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На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт - РИА Новости, 05.09.2024
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02:57 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/chukotka-1970668326.html
На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт
На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт - РИА Новости, 05.09.2024
На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт
Власти Чукотки прорабатывают с профильным министерством варианты перевозки населения из Анадыря в окружной аэропорт в поселке Угольные Копи, пока тоннель под... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:57
2024-09-05T02:57
экономика
чукотка
анадырь
россия
владислав кузнецов
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Чукотки прорабатывают с профильным министерством варианты перевозки населения из Анадыря в окружной аэропорт в поселке Угольные Копи, пока тоннель под лиманом является самым приемлемым вариантом, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на Чукотку в феврале поручил правительству совместно с исполнительными органами региона представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях. Зимой через Анадырский лиман работает ледовая переправа, в остальное время из Анадыря в аэропорт и в поселок Угольные Копи можно перебраться морским транспортом, но навигация зависит от погоды. Кузнецов сообщал, что решением может стать тоннель под лиманом. "Варианты транспортно-логистического сообщения находятся в процессе проработки с профильным министерством, наиболее приемлемый вариант - тоннельный переход. Проект технологически безопасный, менее капиталоемкий в сравнении с мостовым переходом. Быстрая, комфортная перевозка пассажиров, не зависящая от погодных условий в отличие от канатной дороги", - сказал Кузнецов. По его словам, пока самый реальный вариант в ближайшее время, чтобы упростить процесс доставки населения в аэропорт, - это также поручение президента по итогам визита в округ – увеличение числа транспортных средств для переправы через лиман. "Накануне первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович принял участие в передаче Чукотке пяти аэролодок. Модификация транспортных средств позволит обеспечить безопасные пассажирские перевозки через Анадырский лиман в период сложных климатических и ледовых условий. Кроме того, мы прогнозируем снижение стоимости такой переправы в 10 раз, что также является важным решением для наших жителей", - отметил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Чукотка, Анадырь, Россия, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт

Чукотка прорабатывает идею тоннеля под лиманом для доставки населения в аэропорт

© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэропорт в Анадыре
Аэропорт в Анадыре - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Аэропорт в Анадыре. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Чукотки прорабатывают с профильным министерством варианты перевозки населения из Анадыря в окружной аэропорт в поселке Угольные Копи, пока тоннель под лиманом является самым приемлемым вариантом, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на Чукотку в феврале поручил правительству совместно с исполнительными органами региона представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях. Зимой через Анадырский лиман работает ледовая переправа, в остальное время из Анадыря в аэропорт и в поселок Угольные Копи можно перебраться морским транспортом, но навигация зависит от погоды. Кузнецов сообщал, что решением может стать тоннель под лиманом.
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"Варианты транспортно-логистического сообщения находятся в процессе проработки с профильным министерством, наиболее приемлемый вариант - тоннельный переход. Проект технологически безопасный, менее капиталоемкий в сравнении с мостовым переходом. Быстрая, комфортная перевозка пассажиров, не зависящая от погодных условий в отличие от канатной дороги", - сказал Кузнецов.
По его словам, пока самый реальный вариант в ближайшее время, чтобы упростить процесс доставки населения в аэропорт, - это также поручение президента по итогам визита в округ – увеличение числа транспортных средств для переправы через лиман.
"Накануне первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович принял участие в передаче Чукотке пяти аэролодок. Модификация транспортных средств позволит обеспечить безопасные пассажирские перевозки через Анадырский лиман в период сложных климатических и ледовых условий. Кроме того, мы прогнозируем снижение стоимости такой переправы в 10 раз, что также является важным решением для наших жителей", - отметил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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