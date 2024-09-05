https://ria.ru/20240905/chukotka-1970668326.html

На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт

На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт - РИА Новости, 05.09.2024

На Чукотке прорабатывают варианты перевозки населения из Анадыря в аэропорт

Власти Чукотки прорабатывают с профильным министерством варианты перевозки населения из Анадыря в окружной аэропорт в поселке Угольные Копи, пока тоннель под... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:57

2024-09-05T02:57

2024-09-05T02:57

экономика

чукотка

анадырь

россия

владислав кузнецов

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Чукотки прорабатывают с профильным министерством варианты перевозки населения из Анадыря в окружной аэропорт в поселке Угольные Копи, пока тоннель под лиманом является самым приемлемым вариантом, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на Чукотку в феврале поручил правительству совместно с исполнительными органами региона представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях. Зимой через Анадырский лиман работает ледовая переправа, в остальное время из Анадыря в аэропорт и в поселок Угольные Копи можно перебраться морским транспортом, но навигация зависит от погоды. Кузнецов сообщал, что решением может стать тоннель под лиманом. "Варианты транспортно-логистического сообщения находятся в процессе проработки с профильным министерством, наиболее приемлемый вариант - тоннельный переход. Проект технологически безопасный, менее капиталоемкий в сравнении с мостовым переходом. Быстрая, комфортная перевозка пассажиров, не зависящая от погодных условий в отличие от канатной дороги", - сказал Кузнецов. По его словам, пока самый реальный вариант в ближайшее время, чтобы упростить процесс доставки населения в аэропорт, - это также поручение президента по итогам визита в округ – увеличение числа транспортных средств для переправы через лиман. "Накануне первый заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович принял участие в передаче Чукотке пяти аэролодок. Модификация транспортных средств позволит обеспечить безопасные пассажирские перевозки через Анадырский лиман в период сложных климатических и ледовых условий. Кроме того, мы прогнозируем снижение стоимости такой переправы в 10 раз, что также является важным решением для наших жителей", - отметил Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/chukotka-1970667190.html

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экономика, чукотка, анадырь, россия, владислав кузнецов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)