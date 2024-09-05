https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665970.html
На Чукотке рассчитывают получить финансирование на разведку золота
На Чукотке рассчитывают получить финансирование на разведку золота - РИА Новости, 05.09.2024
На Чукотке рассчитывают получить финансирование на разведку золота
Власти Чукотки рассчитывают в 2025 году получить федеральное финансирование на разведку золотых месторождений, тогда же начнутся работы на первых объектах,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:15
2024-09-05T02:15
2024-09-05T02:15
экономика
чукотка
чукотский автономный округ
владивосток
владислав кузнецов
александр козлов (глава минприроды)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Чукотки рассчитывают в 2025 году получить федеральное финансирование на разведку золотых месторождений, тогда же начнутся работы на первых объектах, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Владислав Кузнецов. Ранее губернатор сообщал РИА Новости, что добыча золота в регионе падает, а геологоразведкой охвачено только 23% территории, ключ к дальнейшему увеличению золотодобычи – разведка месторождений. В августе по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым Кузнецов отмечал, что на Чукотке определено 16 перспективных участков, где можно провести геологоразведочные работы. На разведку необходимо 6,3 миллиарда рублей – в этом власти рассчитывают на поддержку федерального бюджета. "Рассчитываем получить финансирование уже в 2025 году. Сейчас идет доработка "Программы геологического изучения недр на территории Дальневосточного федерального округа". Запуск работ на первых объектах Чукотского автономного округа планируется уже в 2025 году", - сказал Кузнецов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/chukotka-1970665229.html
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экономика, чукотка, чукотский автономный округ, владивосток, владислав кузнецов, александр козлов (глава минприроды), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Владивосток, Владислав Кузнецов, Александр Козлов (глава Минприроды), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На Чукотке рассчитывают получить финансирование на разведку золота
Глава Чукотки Кузнецов: разведка золотых месторождений начнется в 2025 году