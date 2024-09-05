https://ria.ru/20240905/buryatiya-1970683019.html

В Бурятии построят электростанцию на биогазе

В Бурятии построят электростанцию на биогазе - РИА Новости, 05.09.2024

В Бурятии построят электростанцию на биогазе

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о строительстве электростанции на биогазе в Бурятии, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:41

2024-09-05T05:41

2024-09-05T05:41

экономика

владивосток

алексей цыденов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о строительстве электростанции на биогазе в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Подписали соглашение с АО "Росатом Сервис" и "Сибагро" о строительстве электростанции на биогазе", - написал Цыденов. По его словам, газ в биореакторе будет вырабатываться за счет переработки отходов Заиграевского свинокомплекса, далее он будет сжигаться в турбине с выработкой электроэнергии. Здесь же будут перерабатываться и отходы с Улан-Удэнской птицефабрики, отметил Цыденов. "В итоге создадим возможность развивать и свиноводство, и птицеводство в более экологически чистом варианте", - подчеркнул глава республики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, алексей цыденов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)