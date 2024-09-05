https://ria.ru/20240905/buryatiya-1970683019.html
В Бурятии построят электростанцию на биогазе
В Бурятии построят электростанцию на биогазе - РИА Новости, 05.09.2024
В Бурятии построят электростанцию на биогазе
На полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о строительстве электростанции на биогазе в Бурятии, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:41
2024-09-05T05:41
2024-09-05T05:41
экономика
владивосток
алексей цыденов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153096/38/1530963858_0:118:3076:1848_1920x0_80_0_0_b1c2d0519374eca9953b8783bfde01dd.jpg
УЛАН-УДЭ, 5 сен – РИА Новости. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о строительстве электростанции на биогазе в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Подписали соглашение с АО "Росатом Сервис" и "Сибагро" о строительстве электростанции на биогазе", - написал Цыденов. По его словам, газ в биореакторе будет вырабатываться за счет переработки отходов Заиграевского свинокомплекса, далее он будет сжигаться в турбине с выработкой электроэнергии. Здесь же будут перерабатываться и отходы с Улан-Удэнской птицефабрики, отметил Цыденов. "В итоге создадим возможность развивать и свиноводство, и птицеводство в более экологически чистом варианте", - подчеркнул глава республики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/priroda-1970682085.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153096/38/1530963858_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b82e7593f6b9cbf1705229b40cd8bcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, алексей цыденов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Алексей Цыденов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Бурятии построят электростанцию на биогазе
Бурятия подписала на ВЭФ соглашение о строительстве электростанции на биогазе