https://ria.ru/20240905/britanija-1970830774.html

Британия заранее предупредила США о приостановке поставок оружия в Израиль

Британия заранее предупредила США о приостановке поставок оружия в Израиль - РИА Новости, 05.09.2024

Британия заранее предупредила США о приостановке поставок оружия в Израиль

Великобритания заранее предупредила США о намерении приостановить действие ряда лицензий на экспорт оружия в Израиль, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:31

2024-09-05T14:31

2024-09-05T14:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Великобритания заранее предупредила США о намерении приостановить действие ряда лицензий на экспорт оружия в Израиль, сообщает газета Times со ссылкой на британский дипломатический источник. В понедельник Британия приостановила действие приблизительно 30 из 350 лицензий. Власти объяснили это тем, что экспортируемое в Израиль оружие может быть использовано в нарушение международного гуманитарного права в секторе Газа. В Белом доме посчитали, что Лондон подвел США своим решением, сообщал британский журналист Роберт Пестон со ссылкой на американские источники. "Источник добавил, что "нет ничего более далекого от истины" в плане каких-либо разногласий с Вашингтоном, и повторил, что (глава британского МИД Дэвид) Лэмми проинформировал своего американского коллегу о решении приостановить продажу оружия (заранее – ред.) на выходных", - говорится в статье. Британский дипломатический источник заявил, что США "понимают" решение Лондона, пишет Times. По информации газеты, некоторые американские дипломаты также считают, что Израиль зашёл слишком далеко в своих военных действиях в Газе. При этом издание указало на то, что решение британских властей "отделило" Лондон от близких союзников, таких как США и Германия, которые всё ещё продолжают поставку оружия еврейскому государству. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240903/britanija-1970194289.html

https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

https://ria.ru/20240605/izrail-1950667632.html

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в мире, израиль, сша, лондон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году