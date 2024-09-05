https://ria.ru/20240905/brak-1767954916.html

Отвадить аферистов и предупредить развод: чем полезен брачный договор

Брачный договор 2024: условия заключения, суть контракта, содержание

Отвадить аферистов и предупредить развод: чем полезен брачный договор

Суть брачного договора или контракта — не только в том, чтобы избежать мучительных споров об имущественных правах в случае развода. Он может помочь супругам... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:55

2024-09-05T12:55

2024-09-05T12:55

общество

москва

следственный комитет россии (ск рф)

андрей мельниченко

федеральная нотариальная палата

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767924070_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_2a037fe36bc3eca66257cd4496114da6.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Суть брачного договора или контракта — не только в том, чтобы избежать мучительных споров об имущественных правах в случае развода. Он может помочь супругам установить условия взаимного содержания, распределить семейные расходы, урегулировать многие другие вопросы. О том, что нужно для заключения брачного договора в 2024 году, его плюсы и минусы, — в материале РИА Новости.Брачный договорСогласно статье 40 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.Подробнее объясняет Вячеслав Бобрышев, юрист, кандидат юридических наук, доктор права и советник юстиции: "Регистрируя свой союз, граждане образуют совместное хозяйство. Его ведение связано с пользованием определенной собственностью, которая могла принадлежать им до вступления в брак или была приобретена позднее. От способа, времени покупки и целей эксплуатации может зависеть судьба имущества в случае развода и последующего раздела".СК РФ предлагает два режима пользования собственностью супругами:В первом случае совместно нажитое считается общим. Второй режим (ст. 40-44 СК РФ) же дает мужу и жене право самостоятельно устанавливать свои имущественные отношения — как права, так и обязанности — посредством задокументированного соглашения."Сам брачный договор — это, прежде всего, гражданско-правовой контракт. И поэтому на него, помимо семейного, распространяется еще и гражданское законодательство. Главное отличие от других видов договоров в том, что он действует только между людьми, вступившими в брак", — отмечает эксперт.Зачем нуженОформление брачного договора может помочь избежать конфликтов при делении имущества в случае развода. В частности, с помощью соглашения можно:"Одна из главных задач брачного договора — освободить супругов от перспектив имущественных войн. Чуткое формирование условий позволяет упредить не только долгие и истощающие споры из-за собственности, но и сам развод, что можно поставить на первое место по важности. Аферисты и рейдеры теряют интерес к своей потенциальной жертве, узнав о существовании сложного брачного договора. Он также нужен, чтобы юридически гарантировать содержание нуждающемуся супругу. Брачный договор способен дать качественные ответы практически на все возможные имущественные вопросы пары", — дополняет Денис Хмелевской, директор ЮРОУ "ПринциП".Виды брачных договоровОсновных вида брачного договора три:Что учесть при составлении брачного договораПоложения брачного договора действуют только в случае официальной регистрации союза. При этом, уточняет Вячеслав Бобрышев, само соглашение может быть заключено в любое время. Можно сделать это до свадьбы, но договор все равно вступает в силу только с момента заключения брака. Такая сделка называется "заключенной под отлагательным условием".СК РФ предоставляет большую свободу для включения в брачный договор тех или иных условий. Чаще всего в соглашении оговариваются:Как добавляет Вячеслав Бобрышев, супруги в брачном договоре также могут оговорить условия содержания домашних животных. Однако здесь стоит понимать, что речь может идти только об имущественном порядке содержания: в соответствии со ст. 137 ГК РФ, к питомцам применяются общие правила о собственности, они признаются объектами (а не субъектами) гражданских прав. Таким образом, в соглашении их обеспечение будет отражено среди других семейных расходов."Отдельно стоит отметить, что семейное законодательство не содержит исчерпывающего перечня тех прав и обязанностей, которые супруги могут урегулировать в брачном договоре. Это список открытый. В п. 1 ст. 42 СК РФ указано, что муж и жена вправе включить в договор любые иные положения, касающиеся их имущественных взаимоотношений. Например, супруги в рамках соглашения могут урегулировать свои жилищные права и обязанности, причем как на период брака, так и на случай его расторжения", — уточняет эксперт.Как заключить брачный договорО нюансах, касающихся непосредственно составления и заключения брачного договора, РИА Новости рассказывает Денис Хмелевской."Это процесс непростой. Каждый из супругов (или вступающих в брак) должен определиться, для чего именно ему требуется такой договор. Далее идет этап согласования принципиальных условий. И, наконец, прорабатывается уникальная редакция договора, или стороны останавливаются на типовых формах. Индивидуальные соглашения разрабатывают юридические консультанты, тогда как стандартные во всех вариациях есть у нотариуса. Любой брачный договор подлежит нотариальному удостоверению", — говорит эксперт.К минимальным обязательным положениям брачного договора относятся:Стоит помнить, что любая ошибка или неточность в оформлении договора может стать основанием его оспорить.Брачный договор как таковой не подлежит государственной регистрации. Однако есть важный нюанс, касающийся ситуаций, когда в соглашении оговариваются недвижимость или доли в хозяйственных обществах. В таких случаях брачный договор становится основанием для совершения того или иного регистрационного действия и, следовательно, предоставляется для него. При этом сам он не регистрируется. Юридические последствия (то есть реальные права и обязанности сторон) возникают только после процедуры. В случае с обычным брачным договором они вступают в силу с момента удостоверения документа нотариусом.Вносить правки в брачный договор можно в любое время по взаимному согласию супругов. Для этого нужно составить соглашение об изменении и вновь зарегистрировать документ у нотариуса. Его можно составить самостоятельно — строго установленной формы для этого нет.В случае, если один из супругов против изменений, добиться их внесения вторая сторона может только через суд. Обычно такие требования удовлетворяют только по веским основаниям.Необходимые документыМинимальный набор документов для заключения брачного договора не слишком велик:Другие бумаги могут понадобиться в зависимости от условий конкретного соглашения.СтоимостьСтоимость услуг нотариуса в России складывается из двух составляющих: нотариального тарифа, или госпошлины, и услуг правового и технического характера. Госпошлину устанавливает закон, это одна и та же сумма для всех регионов (статья 333.24 НК РФ). Тариф на услуги определяет Федеральная нотариальная палата РФ, для каждого субъекта он свой.Госпошлина на нотариальное удостоверение брачного договора на 2024 год составляет 500 рублей. Максимальный тариф за услуги для Москвы — 11 тысяч рублей. Сюда могут добавить расходы на распечатку документов, копии и прочее. Придется доплатить и за каждый указанный в соглашении объект недвижимости.СрокиДоговор вступает в силу с момента его заключения супругами или регистрации брака подписавших его граждан. Соглашение автоматически аннулируется с официальным расторжением союза, за исключением тех условий, которые действительны для периода после развода.РасторжениеРасторжение договора по взаимному согласию возможно в любой момент, в случае отказа одного из супругов — через суд. Во втором случае также потребуются серьезные обоснования.Закон устанавливает следующие основания для обращения в суд:Причем, слову “существенное” суд придает особое значение, не любое изменение жизненных обстоятельств может быть признано основанием для одностороннего расторжения. Суд будет исходить из трактовки, согласно которой, существенными будут только те условия, при которых супруги бы вообще не заключили этот договор или заключили бы, но на других условиях.Недействительность брачного договораБрачный договор может быть аннулирован судом. Так, документ считается недействительным, если признан таковым собственно брак. Подробнее рассказывает Андрей Мельниченко, юрист компании "Единый центр защиты": "Брачный договор может быть признан судом не имеющим силы полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) для недействительности сделок. Также — по требованию одного из супругов, если условия соглашения ставят его в крайне неблагоприятное положение.Основания для признания договора недействительным:Срок исковой давности о признании брачного договора недействительным составляет:Он зависит от того, оспаривается брачный договор на основании норм Гражданского или Семейного кодекса РФ и может исчисляться с:Заключение брачного договора в гражданском бракеРоссийское законодательство не предусматривает формулировки "гражданский брак", подразумевающей сожительство без официальной регистрации союза. Это — народный термин. Согласно п. 1 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов вступают в силу только после регистрации брака в органах ЗАГС. Таким образом, брачный договор не может быть заключен между не оформившими свои отношения сожителями. Напомним, соглашение может быть подписано и до официальной свадьбы, но все его условия вступят в силу только после регистрации.Особенности брачного договора при наличии кредитов или ипотекиСами по себе кредиты или ипотека не служат преградой для оформления брачного договора. Тем не менее есть ряд нюансов, которые необходимо учесть:Если брачный договор заключается при наличии у супругов или одного из них займа или ипотеки, то об этом необходимо уведомить всех кредиторов. Последний имеет право изменить условия имеющегося кредитного договора или расторгнуть его вовсе, опираясь на изменившиеся обстоятельства.Заключение брачного договора при действующей ипотеке позволяет закрепить недвижимость и обязательства по выплате за одним из супругов. Это актуально в случаях, когда в паре кто-то против займа или имеет плохую кредитную историю, и банк отказывается давать ипотеку на двоих.Заключить брачный договор можно и до того, как брать ипотеку или другой кредит. В таком случае в договоре можно закрепить, кто будет выплачивать долг, чьи средства пойдут на первый взнос, прописать доли супругов в приобретаемой недвижимости, оговорить, как будет делиться недвижимость в случае развода и другое.Что нельзя прописать в брачном договореЕсть ряд условий, которые в брачном договоре указывать запрещено. В частности, это относится к ограничению или лишению дееспособности и правоспособности одного из супругов. В соглашении нельзя:Помимо этого, в брачном договоре также не должно быть:Плюсы и минусы брачного договораОсновным плюсом брачного контракта является возможность договориться по вопросам, касающимся распределения имущества, когда оба партнера готовы учитывать интересы друг друга, нет имея еще обид и желания отомстить. Кроме того, можно прописать условия, которые касаются не только существующей собственности, но и той, которая будет приобретена в будущем. Также документ позволяет избежать лишних проблем в предпринимательстве и исключает дробление фирмы в случае развода.К отрицательным сторонам чаще всего относят финансовую составляющую, так как заключение, корректировка, расторжение договора требуют нотариального заверения, а в некоторых случаях может потребоваться консультация юриста. Все это требует затрат.Чтобы в дальнейшем сделка не была признана недействительной, нужно следить за реформами в законодательстве и закономерностью пунктов договора и вовремя вносить в него изменения.Рекомендации юристовЭксперты советуют не путать брачный договор с соглашением о разделе имущества. Это два разных способа регулирования имущественных отношений супругов. Основные отличия приведены в таблице.Юристы напоминают, что имущество, которое не прописано в брачном договоре, автоматически считается совместно нажитым. Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, законом предусмотрена возможность внесения изменений в документ, условия его могут меняться в течении всей семейной жизни.

https://ria.ru/20240319/dolya-1760776259.html

https://ria.ru/20230830/alimenty-1893268207.html

https://ria.ru/20240123/braki-1922964418.html

https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

https://ria.ru/20240117/statusy-1921794823.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, следственный комитет россии (ск рф), андрей мельниченко, федеральная нотариальная палата, россия