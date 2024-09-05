https://ria.ru/20240905/bolgariya-1970692950.html
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей - РИА Новости, 05.09.2024
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей
Болгарские власти, официально прекратившие импортировать нефть и газ из России, продолжают лицемерно закупать российские энергоресурсы через посредников,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:32
2024-09-05T07:32
2024-09-05T07:33
россия
пловдив
болгария
болгарская социалистическая партия
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Болгарские власти, официально прекратившие импортировать нефть и газ из России, продолжают лицемерно закупать российские энергоресурсы через посредников, поскольку страна не может обойтись без таких поставок, рассказал в разговоре с РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ. "Болгария сегодня покупает российский газ, российскую нефть, но через посредников, что дороже для нас. Это вся суть лицемерной политики, которую проводят власти Болгарии: показывать на бумаги, что они как-то выполняют какие-то санкции, но все равно мы без газа и без нефти российских не сможем", - сказал депутат агентству на полях ВЭФ. Он добавил, что в стране сейчас наблюдается высокая инфляция. Хотя болгарское руководство стремится создать видимость хорошей ситуации, жители страны ощущают результаты экономической политики последних лет, отметил депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, пловдив, болгария, болгарская социалистическая партия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Пловдив, Болгария, Болгарская социалистическая партия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей
Болгарский депутат Петков: страна не может обойтись без российского газа и нефти