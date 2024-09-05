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Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей - РИА Новости, 05.09.2024
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07:32 05.09.2024 (обновлено: 07:33 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/bolgariya-1970692950.html
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей - РИА Новости, 05.09.2024
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей
Болгарские власти, официально прекратившие импортировать нефть и газ из России, продолжают лицемерно закупать российские энергоресурсы через посредников,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:32
2024-09-05T07:33
россия
пловдив
болгария
болгарская социалистическая партия
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Болгарские власти, официально прекратившие импортировать нефть и газ из России, продолжают лицемерно закупать российские энергоресурсы через посредников, поскольку страна не может обойтись без таких поставок, рассказал в разговоре с РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ. "Болгария сегодня покупает российский газ, российскую нефть, но через посредников, что дороже для нас. Это вся суть лицемерной политики, которую проводят власти Болгарии: показывать на бумаги, что они как-то выполняют какие-то санкции, но все равно мы без газа и без нефти российских не сможем", - сказал депутат агентству на полях ВЭФ. Он добавил, что в стране сейчас наблюдается высокая инфляция. Хотя болгарское руководство стремится создать видимость хорошей ситуации, жители страны ощущают результаты экономической политики последних лет, отметил депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, пловдив, болгария, болгарская социалистическая партия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Пловдив, Болгария, Болгарская социалистическая партия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Болгарский депутат рассказал о лицемерной политике властей

Болгарский депутат Петков: страна не может обойтись без российского газа и нефти

© iStock.com / Media Trading LtdВид на национальный дворец культуры в центре Софии
Вид на национальный дворец культуры в центре Софии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / Media Trading Ltd
Вид на национальный дворец культуры в центре Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Болгарские власти, официально прекратившие импортировать нефть и газ из России, продолжают лицемерно закупать российские энергоресурсы через посредников, поскольку страна не может обойтись без таких поставок, рассказал в разговоре с РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.
Ранее он сообщал агентству, что примет участие в Восточном экономическом форуме вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдив и намерен устанавливать контакты с РФ.
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Вчера, 07:03
"Болгария сегодня покупает российский газ, российскую нефть, но через посредников, что дороже для нас. Это вся суть лицемерной политики, которую проводят власти Болгарии: показывать на бумаги, что они как-то выполняют какие-то санкции, но все равно мы без газа и без нефти российских не сможем", - сказал депутат агентству на полях ВЭФ.
Он добавил, что в стране сейчас наблюдается высокая инфляция. Хотя болгарское руководство стремится создать видимость хорошей ситуации, жители страны ощущают результаты экономической политики последних лет, отметил депутат.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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