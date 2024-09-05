https://ria.ru/20240905/blagoustroystvo-1970869766.html

Благоустройство парка в челябинском Копейске завершат к концу 2024 года

Благоустройство парка в челябинском Копейске завершат к концу 2024 года - РИА Новости, 05.09.2024

Благоустройство парка в челябинском Копейске завершат к концу 2024 года

Челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал планы по развитию Копейского городского округа, так, в текущем году завершится реконструкция Парка Победы, а... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:49

2024-09-05T16:49

2024-09-05T16:49

челябинская область

копейск

челябинск

алексей текслер

благоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904356142_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_71572ba1baa347094bbc90480145cc46.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал планы по развитию Копейского городского округа, так, в текущем году завершится реконструкция Парка Победы, а в 2025 году завершится строительство Дворца спорта, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона Алексей Текслер в четверг ознакомился с ходом благоустройства Парка Победы в Копейске, который не обновлялся более 20 лет, и анонсировал планы по развитию города. "Много удалось сделать за последние годы, в том числе и по программе инициативного бюджетирования, финансирование которой увеличено в два раза. Реализуется ряд крупных парковых проектов - Парк борьбы и главный парк города - Парк Победы. Большое пространство, в этом году объект завершится. Мы сейчас говорили о дополнительном развитии парка уже на следующий год. Я предложил геопластику применять, потому что на такой большой территории она даст возможность заиграть парку другими красками, учитывая, что рядом находится стадион "Химик" и хорошая велосипедная трасса. Это место дальше будет развиваться", - цитирует пресс-служба слова губернатора. По данным правительства региона, решение о реновации парка Текслер принял в 2021 году, на эти цели округу были направлены средства. Работы запланировали проводить в два этапа, так, на первом этапе - с 2021 по 2023 год - были проведены работы по электрике; входным группам (установка подсветки); восстановлению нарушенного благоустройства и монтажу контейнерных площадок для ТБО; установке дорожных знаков. В 2024 году начался второй этап: на данном этапе обустраиваются тротуары, устанавливаются малые архитектурные формы на детских площадках, системы видеонаблюдения, оповещения, освещения, а также проводится озеленение. Идет возведение площадного (сухого) фонтана. На данный момент уровень готовности составляет 75%, отмечает пресс-служба. Кроме того, губернатор поделился планами развития Копейска. "Так, в следующем году начнутся работы по завершению строительства Дворца спорта, начнется возведение ледовой арены рядом со стадионом "Химик", проектирование которой уже ведется. Продолжится обновление общественного транспорта. За последние несколько лет для Копейска были закуплены 43 автобуса. В планах покупка еще около 20", - поясняется в сообщении. По словам главы региона, несмотря на то, что транспортная система Челябинска и Копейска является единой, внутренние перевозки в округе остаются, поэтому необходимо продолжить обновление транспорта - эти планы есть. "Отдельное направление - жилищно-коммунальный комплекс. Он во многом изношен, поэтому сегодня реализуем крупные проекты, в том числе по водоводам, по созданию систем канализования (в поселке Вахрушево), ведется ряд других крупных проектов в системе ЖКХ. Изменения видны. Планы большие, экономика города развивается, предприятия работают активнее, появляются инвестиционные проекты, сегодня их тоже обсудили - это рабочие места для жителей города. Учитывая, что рядом Челябинск, который развивается, Копейск не должен отставать. Наша задача, чтобы Копейск активно развивался, и мы все сделаем для этого, региональная помощь будет только увеличиваться", - сказал Текслер. Глава Копейского городского округа Светлана Логанова пояснила, что работы в парке планируется завершить в текущем году. "Уже второй этап завершается. Люди видят, что парк преобразовывается, и это будет действительно местом притяжения и культурной, и спортивной жизни, и детских праздников тоже. Площадь парка более 10 гектаров", - сказала она губернатору. Также губернатор осмотрел новый детский сад на 140 мест в поселке Октябрьский, который был возведен в рамках нацпроекта "Демография". Ввод в работу нового дошкольного учреждения позволит разгрузить среднюю общеобразовательную школу №2 и детский сад №7, ожидается, что построенный детсад будут посещать 97 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №2 Ирина Сомова отметила, что в настоящее время в учреждении функционирует дошкольное отделение не в полном объеме – пока в адаптационном режиме. "То есть ребятки с мамами приходят на 2 часа, чтобы адаптироваться к воспитателям, к новым помещениям. Играют, привыкают. Построен детский сад, сдан 31 мая 2024 года. Детсад рассчитан на такой возраст ранний, от полутора до 3 лет, и 4-ю группу дошкольников, то есть до 7", - уточнила она главе региона.

https://ria.ru/20240823/inzhenernye_klassy-1967975821.html

https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970564280.html

https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970559797.html

https://ria.ru/20240830/chelyabinsk-1969545321.html

копейск

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

копейск, челябинск, алексей текслер, благоустройство