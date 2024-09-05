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Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
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Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве
Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве - РИА Новости, 05.09.2024
Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве
Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:09
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что в этом году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах. "При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков. Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботник ЖЭКа чинит батарею
Работник ЖЭКа чинит батарею - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работник ЖЭКа чинит батарею
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра уточнил, что в этом году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах.
"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
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