https://ria.ru/20240905/biryukov-1970718428.html

Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве

Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве - РИА Новости, 05.09.2024

Бирюков: замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве

Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:09

2024-09-05T09:09

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петр бирюков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что в этом году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах. "При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков. Он отметил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

https://ria.ru/20240904/moskva-1970488539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков