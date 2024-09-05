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Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием - РИА Новости, 05.09.2024
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18:53 05.09.2024 (обновлено: 19:48 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/biden-1970904620.html
Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием
Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием - РИА Новости, 05.09.2024
Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием
Адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в четверг заявили в суде, что он намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:53
2024-09-05T19:48
хантер байден
сша
делавэр
в мире
джо байден
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 сен — РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в четверг заявили в суде, что он намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать признание наличия весомых доказательств у обвинения против него, в то время как свою вину в уклонении от налогов он признавать не собирается, сообщил телеканал CNN.Такого рода сделки в американской правовой практике известны как "доктрина Элфорда" (Alford plea), когда обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом обвиняемый должен будет принять любой вердикт, который в результате будет вынесен судом.Сейчас суд удалился на перерыв и вернется к рассмотрению дела в 21 час по московскому времени. Обвинение заявило, что они в первый раз слышат о намерении Байдена заключить сделку и собираются ее опротестовывать, передает телеканал.Данное намерение Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок.Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
https://ria.ru/20240808/syn-1964803392.html
https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html
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хантер байден, сша, делавэр, в мире, джо байден
Хантер Байден, США, Делавэр, В мире, Джо Байден
Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием

CNN: Хантер Байден заключит сделку со следствием по делу о неуплате налогов

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 сен — РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в четверг заявили в суде, что он намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать признание наличия весомых доказательств у обвинения против него, в то время как свою вину в уклонении от налогов он признавать не собирается, сообщил телеканал CNN.
Такого рода сделки в американской правовой практике известны как "доктрина Элфорда" (Alford plea), когда обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом обвиняемый должен будет принять любой вердикт, который в результате будет вынесен судом.
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Сейчас суд удалился на перерыв и вернется к рассмотрению дела в 21 час по московскому времени. Обвинение заявило, что они в первый раз слышат о намерении Байдена заключить сделку и собираются ее опротестовывать, передает телеканал.
Данное намерение Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок.
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.
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