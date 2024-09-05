Хантер Байден намерен заключить сделку со следствием
CNN: Хантер Байден заключит сделку со следствием по делу о неуплате налогов
© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО, 5 сен — РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в четверг заявили в суде, что он намерен заключить сделку со следствием, которая будет подразумевать признание наличия весомых доказательств у обвинения против него, в то время как свою вину в уклонении от налогов он признавать не собирается, сообщил телеканал CNN.
Такого рода сделки в американской правовой практике известны как "доктрина Элфорда" (Alford plea), когда обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом обвиняемый должен будет принять любой вердикт, который в результате будет вынесен судом.
Сейчас суд удалился на перерыв и вернется к рассмотрению дела в 21 час по московскому времени. Обвинение заявило, что они в первый раз слышат о намерении Байдена заключить сделку и собираются ее опротестовывать, передает телеканал.
Данное намерение Байдена было озвучено в день, когда должен был начаться отбор присяжных по делу. Его обвиняют в неуплате 1,4 миллиона долларов и использовании средств на поддержание роскошного образа жизни вместо уплаты налогов в срок.
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему.