https://ria.ru/20240905/bezrabotitsa-1970832646.html

Уровень безработицы снизился в Тамбовской области до 0,27%

Уровень безработицы снизился в Тамбовской области до 0,27% - РИА Новости, 05.09.2024

Уровень безработицы снизился в Тамбовской области до 0,27%

По данным министерства труда и занятости населения Тамбовской области, уровень регистрируемой безработицы с начала года в регионе снизился и составляет 0,27%... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

2024-09-05T14:38

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

безработица

работа

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. По данным министерства труда и занятости населения Тамбовской области, уровень регистрируемой безработицы с начала года в регионе снизился и составляет 0,27% (2023 год - 0,42%), сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что с начала 2024 года в регионе при содействии службы занятости нашли работу более 5,5 тысячи тамбовчан. Это на 1,5 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас на учете в региональных центрах занятости населения - 1,3 тысячи безработных (в сентябре 2023 года было 2,1 тысячи безработных). На сегодняшний день в региональных кадровых центрах предлагают более 15 тысяч вакансий. Самые востребованные профессии — водитель автомобиля, швея, оператор птицефабрик и механизированных ферм, обработчик птицы, слесарь-ремонтник, продавец продовольственных товаров, дорожный рабочий, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм, сборщик верха обуви, слесарь по ремонту подвижного состава. Тамбовская область стала одним из 17 пилотных регионов, где проводится комплексная модернизация службы занятости населения. "Перезагрузка" центров занятости предполагает не только ремонт и открытие современных кадровых центров, но и кардинально новый подход к предоставлению услуг населению и работодателям. Он основан на принципах клиентоцентричности — это дружелюбие и партнерство, полезность, минимизация усилий, адресность, внешний комфорт и удобство граждан. Комплексная модернизация проходит по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". "Мы реформировали службу занятости в соответствии с запросами времени. Переход к стандартам кадрового агентства дает хороший результат. Помощь в трудоустройстве не носит формальный характер. Сотрудники кадровых центров создают условия для обучения и для взаимодействия с работодателями, оказывают соискателю бесплатные консультационные услуги, проводят тренинги по трудоустройству. Задача службы занятости не просто обеспечить человека работой, а сделать так, чтобы каждый нашел дело по душе", — цитирует пресс-служба главу области Максима Егорова.

https://ria.ru/20240722/investor-1961214083.html

https://ria.ru/20240816/matushkin-1966600962.html

тамбовская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская область, максим егоров, безработица, работа